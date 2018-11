Ruan se emociona com gol decisivo para Ponte: “Escrevi em um papel dizendo que marcaria”

A Ponte Preta recebeu o Coritiba na noite desta terça-feira (13) e venceu por 2 a 0 a equipe curitibana. Os gols foram marcados por Leandro Silva, contra, e José Antônio, ambos no primeiro tempo. Esse feito fez com que a Macaca entrasse no G-4.

O lateral Ruan teve participação especial. Ele, em 12 segundos, teve uma arrancada de uma área a outra. Ele se emocionou ao falar sobre o lance. “Acho que atingi uns 17 quilômetros por hora. Fico feliz pelo primeiro gol com a camisa da Ponte. Hoje na concentração eu escrevi em um papel dizendo que iria fazer um gol. Isso é questão de fé. Dedico para toda minha família, pai, mãe, esposa, que sempre me incentivaram. O grupo todo está de parabéns.”

Ele ainda brincou com o fato do gol ter sido assinalado como contra. “Eu conversei com ele (árbitro), não sei para quem anotou. Mas o que está valendo é que a gente está vencendo.”

O comandante Gilson Kleina também falou sobre o lance. “Foi uma jogada espetacular, uma transição de 70 metros com uma velocidade impressionante, foi atropelado todo mundo. É um jogador de muita força física, explosão e velocidade e merecedor.”

Na última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a Ponte faz confronto direto contra o Avaí, no sábado (24), em Florianópolis.