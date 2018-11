Tiago Nunes vê justo empate do Atlético-PR no final: "Não desistimos"

Depois de tanto buscar, o Atlético-PR chegou ao gol de empate no apagar das luzes em São Januário. Na noite desta quarta-feira (14), Léo Pereira marcou aos 49 minutos do segundo tempo e decretou o 1 a 1 contra o Vasco, mantendo o Furacão firme na luta por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo muito parelho, equilibrado, com muitas situações criadas de gol, o resultado acabou sendo justo. Não desistimos, realmente. Buscamos o resultado do empate até o final", analisou o técnico Tiago Nunes em entrevista coletiva após a partida.

O resultado, entretanto, mantém o Rubro-Negro como o único time que ainda não venceu fora de casa na competição. Com sete empates e 10 derrotas, são apenas 13,7% de aproveitamento longe da Arena da Baixada. Para o comandante, a marca negativa não traz pressão aos jogadores.

"Não estamos encarando isso como um peso. Chegamos a ser o último colocado, o 20º, atrás do Paraná Clube. Conseguimos dar a volta por cima, conquistar a pontuação necessária não só dentro de casa, mas fora também. Temos que exaltar o que construímos até agora", ressaltou.

Para a sequência do Brasileirão, o Atlético-PR segue para Salvador, onde no sábado (17), enfrenta o Vitória. O confronto está marcado para às 19h (de Brasília) e será válido pela 35ª rodada do certame nacional.