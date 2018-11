Palmeiras vence Fluminense com facilidade e fica mais próximo do título brasileiro

Nesta quarta-feira (14), Palmeiras e Fluminense se enfrentaram no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu a partida por 3 a 0 e se isolou ainda mais na liderança da competição. Os gols foram marcados por Borja, Felipe Melo e Luan.

O Palmeiras começou atacando e aos três minutos Dudu chegou ao ataque, mas a zaga do Fluminense afastou. No minuto seguinte, Borja tabelou com Lucas Lima e foi a vez de Igor Julião recuperar a bola para o Tricolor.

Aos oito minutos, Dudu tocou para Lucas Lima e Willian finalizou. A bola desviou e foi para escanteio. Após a cobrança, Luan tentou o chute, mas foi travado pela zaga do Fluminense. Ainda tentando abrir o placar, Lucas Lima tocou para Mayke, mas Ayrton Lucas fez o corte.

O Palmeiras seguiu pressionando e o Fluminense apenas se defendendo. Aos 12 minutos, Dudu sofreu falta na entrada da área. Bruno Henrique cobrou por cima da barreira e Júlio César fez uma ótima defesa.

Aos 19 minutos, mais uma boa chance pro Verdão. Borja recebeu na área e chutou rasteiro, no canto de Júlio César, que espalmou para escanteio. Foi a quinta finalização do Palmeiras. Na cobrança, Borja cabeceou e foi para fora.

No minuto seguinte, foi a vez do Fluminense tentar o ataque. Júnior Dutra recebeu a bola na entrada da área e arriscou o chute, mas a bola foi para fora.

A partida seguiu com o Palmeiras tentando o gol. Aos 29 minutos, Mayke cruzou na área, mas Júlio César ficou com a bola. Dois minutos depois, Bruno Henrique cobrou falta, que explodiu na barreira.

O Palmeiras teve maior posse de bola durante a partida. Em uma das poucas chances que o Fluminense teve, Igor Julião cruzou para Júnior Dutra, que tentou chutar de primeira, mas finalizou mal. Aos 37 minutos, o Fluminense teve uma falta marcada. Sornoza bateu direto e Weverton ficou com ela.

Dois minutos depois, o Palmeiras abriu o placar com o atacante Borja. Diogo Barbosa fez ótima jogada pela lateral, cruzou na área e Borja apareceu livre para marcar, após desvio de Willian. Aos 47 minutos o Palmeiras teve a chance de ampliar com Bruno Henrique cobrando falta. Ele cobrou por cima da barreira e a bola passou muito perto.

O segundo tempo começou com Fluminense tentando o empate. Logo no primeiro lance, Ayrton Lucas cruzou rasteiro e Gómez mandou para escanteio. Na cobrança de Sornoza, o zagueiro afastou o perigo.

O Tricolor voltou melhor e teve mais chances no início da segunda etapa. Nos primeiros minutos, teve chances em cruzamento de Ayrton Lucas, cobrança de escanteio de Sornoza e com Luciano, mas o Palmeiras evitou o empate.

Aos nove minutos, Borja recebeu na área, deu um corte na marcação e cruzou para Dudu. Digão chegou de carrinho e salvou o Fluminense.

O Palmeiras voltou a ter chances. Aos 18 minutos, Dudu tocou para Lucas Lima e a zaga afastou. Na sequência, Borja tentou dominar e Digão afastou o perigo. Em seguida, Digão tirou mais uma, dessa vez em lance de Dudu.

Aos 24 minutos, Lucas Lima tocou para Scarpa, que cruzou para Dudu. O atacante chutou e a bola sobrou para Lucas Lima, que bateu na trave. Aos 30 minutos, Dudu cruzou para Scarpa, que desviou na área e Júlio César fez mais uma ótima defesa. Seria o primeiro gol do meia em cima do seu ex-clube.

O Fluminense voltou a ter chances de gol com Marcos Júnior, após o passe de Sornoza. Ele recebeu livre na frente, mas em posição de impedimento. No minuto seguinte, Sornoza tentou o ataque, mas Thiago Santos fez o corte.

Aos 37 minutos, o Palmeiras ampliou com Felipe Melo. Em seu primeiro lance na partida, o volante acertou uma bomba da entrada da área. O Verdão ainda marcou o terceiro, com o zagueiro Luan, aos 44 minutos. Scarpa cruzou na área e Luan cabeceou para fechar o placar no Allianz Parque.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 70 pontos e segue firme na liderança do campeonato. Já o Tricolor caiu para 11ª posição, com 41 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o já rebaixado Paraná, no Estádio do Café, no domingo (18), às 17h. O Fluminense recebe o Ceará, no Maracanã, na segunda-feira (19), às 20h.