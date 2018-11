Pelo G-4, São Paulo e Grêmio fazem duelo decisivo no Morumbi

Nesta quinta-feira (15), às 19h, o São Paulo recebe o Grêmio no Estádio do Morumbi. O empate atual em número de pontos no Campeonato Brasileiro, dita o tom que deverá reger a partida de hoje. O Tricolor gaúcho está à frente, em quarto lugar, por ter uma vitória a mais (16 a 15). Os três pontos em jogo são importantíssimos para traçar o caminho das duas equipes na temporada que vem.

O São Paulo carrega como trunfo o "fato novo" da estreia do técnico André Jardine, substituto do uruguaio Diego Aguirre, demitido no último domingo após o empate no clássico contra o Corinthians em Itaquera. O Tricolor do Morumbi, porém, não perde há quatro jogos no Brasileirão, são três empates e uma vitória.

O Grêmio carrega uma sequência positiva de duas vitórias consecutivas e, desde a eliminação na Libertadores para o River Plate, trata o Brasileirão como prioridade e quer a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2019.

O histórico entre as duas equipes no Brasileirão favorece o lado gremista, que não perde para o São Paulo desde 2015. Nas temporadas 2016, 2017 e 2018, o Grêmio soma, em 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates.

André Jardine e mudanças

Com a troca de Diego Aguirre e a ascensão de André Jardine, o novo técnico são-paulino deve atender a pedidos da torcida e colocar o meio-campista Nenê na equipe titular. O técnico não conta com Diego Souza, Rojas, Gonzalo Carneiro, Luan e Igor Gomes, todos lesionados.

Desse modo, a escalação do São Paulo deve ser: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei e Hudson; Helinho, Nenê e Everton; Tréllez.

"Um misto, por favor!"

Mesmo sem ter essa intenção, o técnico Renato Portaluppi terá que montar um time misto para encarar o São Paulo no Morumbi. Isso porque muitos de seus titulares estão lesionados, entre eles: Luan, Léo Moura, Leonardo, Kannemann e Marcelo Grohe.

A formação inicial do Grêmio deve ser: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Geromel e Bruno Cortez; Maicon e Michel; Ramiro, Cícero e Everton; Jael.