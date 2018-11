Richarlison destaca pontos positivos na vitória contra Uruguai: "Todos felizes com o desempenho"

Brasil e Uruguai se enfrentaram no Emirates Stadium, na Inglaterra, em um amistoso. A seleção brasileira ganhou de 1 a 0, com gol de Neymar, que fez de pênalti, aos 30 do segundo tempo. Após o jogo, o atacante Richarlison disse que o ais importante foi a vitória da seleção, mesmo sem marcar.

"Infelizmente não deu para fazer o gol, mas o importante foi a vitória, e estamos todos felizes com o desempenho da equipe", disse Richarlison.

O atacante ainda afirmou que a sequência de jogos que vem ganhando na seleção é muito importante, mas diz que quer manter o ritmo porque quer continuar no time. "É muito importante essa sequência, quanto mais jogos na seleção melhor e no meu clube também estou vindo de uma sequência boa. Agora é continuar nessa 'pegada', porque eu quero estar dentro", afirmou o atacante.

Antes de sair de campo, o atacante foi questionado se é obrigação do Brasil ganhar da seleção de Camarões. "Obrigação não, porque temos que respeitar a equipe do outro lado, mas vamos com tudo para cima deles e com certeza vamos conseguir a vitória", finalizou.

O próximo compromisso da amarelinha é diante a seleção de Camarões, às 17h30, na próxima terça-feira (20).