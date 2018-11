De olho na Série A, Londrina recebe desesperado CRB

O Londrina recebe o CRB na noite desta sexta feira (16), às 21h30, no Estádio do Café, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B. As duas equipes lutam por objetivos diferentes. O Tubarão vai em busca de uma vaga no G4 e está em sexto com 55 pontos, apenas dois atrás do Goiás, que é o quarto na tabela. Já o clube alagoano, precisa desesperadamente de uma vitória se quiser se manter na Série B do ano que vem. O Galo está em 17º colocado, na zona de rebaixamento, com 42 pontos, apenas um atrás do Paysandu, primeiro clube fora da zona da degola.

Londrina conta com apoio da torcida para entrar no G-4

Em boa fase no campeonato e lutando pelo acesso histórico à Série A, a diretoria do Londrina espera grande número de torcedores nesta noite de sexta feira. É a última partida da equipe diante de sua torcida, e uma vitória levaria a decisão para a última rodada, onde o Tubarão enfrenta o Guarani. De acordo com a diretoria, são esperados 20 mil torcedores para a partida.



"Já temos garantido um público superior a 8 mil pessoas, entre ingressos vendidos e cortesias. A procura está muito grande e não tenho dúvidas de que vamos atingir a nossa meta", disse o presidente Claudio Canuto.



O fator casa tem sido fundamental na campanha do Tubarão: são oito vitórias seguidas dentro de casa. Esses números garantiram ao clube paranaense a chance de lutar até as últimas rodadas pelo acesso. O técnico Roberto Fonseca comentou a força da torcida dentro de casa.



"Contra o Vila Nova, saímos perdendo, depois tomamos o gol de empate no fim e a torcida não deixou de acreditar e nos incentivar. O torcedor do nosso lado nos fortalece e esperamos que diante do CRB seja assim novamente", apontou.



Fonseca terá que fazer apenas uma alteração na equipe. O volante João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão nesta 37ª rodada. Jardel, que já havia entrado no 11 inicial algumas vezes, ganha mais uma chance. Os outro 10 devem ser os mesmo que vêm atuando, com Dagoberto, artilheiro da equipe, comandando o ataque.

CRB tem que superar desfalques para se afastar do rebaixamento

O CRB voltou para a zona de rebaixamento após a vitória do Paysandu sobre o Figueirense, por 3 a 2, na última terça feira (13), mas só depende das próprias forças para continuar na Série B em 2019. Se vencer o Londrina hoje, a equipe leva a decisão para seu estádio na última rodada, quando enfrenta o Figueirense.



Para o jogo desta sexta, o técnico do Galo, Roberto Fernandes, não poderá contar com os dois laterais. Edson Ratinho está lesionado e Diogo Matheus cumpre suspensão. A ausência dos dois jogadores obriga Roberto a improvisar na escalação, com Luiz Otávio se tornando opção. Outro desfalque é o volante Serginho, que também está suspenso, mas a boa notícia é a recuperação do atacante Neto Baiano, que viaja com a delegação e se torna opção.



O 11 inicial do CRB deve ser: João Carlos; Luiz Otávio, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Tinga (Luiz Otávio) e Felipe Menezes; Willians Santana, Iago e Mazola.