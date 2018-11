Atlético-GO bate São Bento pelo placar mínimo e mantém sonho do acesso

Pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense recebeu, no Estádio Antonio Accioly, o São Bento, na última sexta-feira (16). Mandante, o Atlético venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de André Luis. Com o resultado, o dragão fica na 7ª posição, com 56 pontos e ainda sonha com o G-4. Já o São Bento fica em 12º, com 46 pontos e não corre mais riscos de ser rebaixado para a Série C.

O jogo, como um todo, teve o Atlético Goianiense pressionando o São Bento em seu campo de defesa. Logo aos 13 minutos, João Paulo bateu de longe e obrigou Henal a fazer a primeira defesa difícil da partida.

Aos 21 Vitinho recebeu, pela esquerda, e tentou cruzar, mas acabou encobrindo o goleiro e as traves, acertando a parte de cima da rede, pelo lado de fora. Com a pressão dando resultados, o Atlético, aos 24 minutos de jogo, abriu o placar.

André Luis foi lançado por Renato Kayser e, já dentro da área, esperou o goleiro sair para dar uma cavadinha, o encobrindo e fazendo um belo gol para o Atlético. Aos 31, a pressão aumentaria, com a expulsão direta de Roni, por reclamação.

No segundo tempo, com a diferença numérica das equipes, o jogo virou um real ataque contra defesa. Aos 4 minutos, João Paulo mais uma vez testava Henal, com um chute de fora da área bem defendido pelo goleiro. Aos 8, Renato Kayser marcou o que seria o 2º gol do Atlético, mas ele estava impedido no momento do cabeceio e o gol foi anulado.

Apenas aos 37 minutos outra chance veio ser feita. Julio César cobrou um escanteio na cabeça de Gilvan, que acertou a trave e obrigou Anderson Salles a se atirar na bola pra afasta-la de perto das traves.



Aos 46 minutos, em contra ataque, o São Bento perdeu o que seria a chance de empate. Já dentro da área, Cléo Silva limpou seu marcador e bateu, de esquerda, pra fora, perdendo uma chance importantíssima. Aos 47, Thiago Santos recebeu um forte cruzamento e perdeu a chance de ampliar, no último lance.

Pela 38ª rodada, ou mais conhecida como última rodada, o São Bento recebe o Vila nova no estádio Walter Ribeiro. Já o Atlético Goianiense viaja até a Curuzu para enfrentar o Paysandu. Lembrando que todos os jogos da rodada ocorrem no próximo sábado (24), às 17h.