Atlético-PR bate Vitória, conquista primeiro vitória como visitante e entra provisoriamente no G-6

INCIDENCIAS : Partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, realizada no Barradão, em Salvador

O Atlético-PR bateu o Vitória por 2 a 1, no Barradão, na noite deste sábado (17). O time da casa mostrou bastante dificuldade na partida e o Furacão soube aproveitar bem as falhas do adversário para sair com os três pontos. O triunfo fora de casa foi o primeiro do time paranaense nesta edição do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Barra pressionou a saída do Furacão logo nos minutos iniciais, mas o Atlético-PR prevaleceu. Logo aos 6 minutos, Raphael Veiga cobrou falta por baixo da barreira. João Gabriel conseguiu fazer a defesa. A marcação alta do Vitória continuou, mas não foi o suficiente para criar qualquer chance ofensiva.

Na verdade, o domínio dos paranaenses continuou, e foi recompensado aos 26 minutos. Pablo escorou, após cobrança de falta, João Gabriel conseguiu desviar, mas a bola bateu na trave e, na volta, bateu na panturrilha de Ramon, que acabou fazendo o gol contra. Atrás no placar, a atitude leonina não mudou. O time pareceu abatido após sofrer o gol.

Apenas nos 10 minutos finais o Vitória conseguiu achar espaço para buscar jogadas ofensivas. Aos 39, Léo Ceará recebeu e arriscou de fora da área. Santos foi seguro para ficar com a bola. O lampejo, porém, foi curto. O Furacão acabou assustando mais uma vez aos 45. Cirino recebeu lançamento ajeitando para Raphael Veiga finalizar de primeira. João Gabriel fez mais uma boa defesa.

O jogo voltou morno no segundo tempo. O Vitória teve boa chance em cobrança de falta de Léo Ceará. O chute passou raspando o travessão de Santos. O Furacão chegou com Rony, batendo cruzado para boa defesa de João Gabriel. Aos 29, Fabiano recebeu de Léo Ceará, mas bateu por cima. O Leão teve outra chance após cobrança de falta de Nickson. A bola acabou tocando em Pablo, mas Santos conseguiu defender.

Aos 36, Nikão arriscou de fora da área. O goleiro João Gabriel estava vendido no lance, mas a bola explodiu na trave. O Vitória voltou a pressionar nos minutos finais. Aos 39, após cobrança de escanteio, Léo Ceará subiu para cabecear, mas mandou para fora. Porém, um minuto depois, o Atlético-PR matou a partida. Bruno Guimarães recebeu na entrada da área e tocou na saída de João Gabriel, ampliando o placar.

Para completar, o lateral-direito Jeferson levou o segundo amarelo por falta em Márcio Azevedo e acabou sendo expulso. Nos acréscimos, Léo Ceará foi derrubado por Wellington dentro da área do Atlético-PR. Neílton converteu o pênalti e diminuiu o placar, mas não evitou a derrota.

O triunfo deixa o Furacão provisoriamente empatado em pontos com o Atlético-MG, que ainda enfrenta o Bahia na noite deste sábado (17), em Belo Horizonte. Portanto, o Atlético-PR disputa efetivamente uma vaga na Libertadores, tanto através da Sul-Americana quanto pelo Brasileirão.

Para o Vitória, a derrota foi desastrosa para esta reta final de briga contra o rebaixamento, já que os três pontos tirariam o time, mesmo que provisoriamente, do Z-4. Das últimas quatro partidas na tabela do Rubro-negro baiano, esta era também a mais favorável, já que o Furacão ainda não havia vencido fora de casa na competição, e o Leão da Barra ainda enfrenta, Cruzeiro e Palmeiras, longe de Salvador, e Grêmio, no Barradão. Na próxima rodada, o Atlético-PR recebe o Corinthians na Arena da Baixada.