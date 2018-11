CSA e Avaí fazem duelo crucial na luta pelo acesso a duas rodadas do fim da Série B

Partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, AL; a partida começa às 17h (horário de Brasília)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, AL; a partida começa às 17h (horário de Brasília)

Dois dos times que mais frequentaram o G-4 da Série B, CSA e Avaí se enfrentam na penúltima rodada buscando a confirmação do retorno à elite do futebol brasileiro. Apesar da regularidade mostrada durante a maior parte da competição, as equipes entrarão em campo com suas posições ameaçadas e podem ver o acesso escapar depois de estarem muito perto do objetivo. A partida, que deve ser elétrica, acontece neste sábado (17), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 17h (horário de Brasília).

No primeiro turno, as equipes não saíram do 0 a 0, na Ressacada. Este foi o primeiro e único confronto entre CSA e Avaí na história dos clubes.

Com casa cheia, CSA busca garantir o retorno à elite

Fora da Série A desde 1987, o CSA busca o segundo acesso seguido para voltar à elite do futebol brasileiro. Na última rodada, o time ficou no 0 a 0 contra o Atlético-GO, em casa, o que deixou o time mais perto do acesso, além de afastar um time da briga. Com 59 pontos, o time entra em campo na terceira posição. Caso vença, garante o acesso, o que pode acontecer até com um empate. Porém, se perder, pode deixar o G-4 ao fim da 37ª rodada.

Todos os 12 mil ingressos colocados à disposição foram vendidos. Além disso, sócios e não-pagantes devem lotar o Rei Pelé, que tem capacidade para 20 mil pessoas. Apesar de toda a atmosfera e do otimismo, o técnico Marcelo Cabo prefere acalmar os ânimos e conter a euforia.

"Não é obrigado o campeonato acabar manhã. O campeonato pode acabar na 38ª rodada. O CSA, quando entra em campo, é para vencer, mas, às vezes, não é possível vencer. O Fortaleza já subiu, e hoje a situação do CSA é boa na competição. Mas a gente não tem a obrigação de terminar a competição amanhã. Pode ser que por algum percalço a gente não consiga. Nós temos mais uma oportunidade. Pode ser que a gente se classifique amanhã com um empate. Por que não? Mas gente tem que jogar uma final de cada vez. Não vou pensar no Juventude, vou pensar no Avaí amanhã. A gente tem que ter calma, equilíbrio...", destacou.

Cabo não divulgou a escalação que entra em campo neste sábado (17). Um dos jogadores mais importantes da equipe, o meia Didira, está suspenso pelo terceiro amarelo. Em seu lugar, Daniel Costa deve entrar no time titular. O zagueiro Leandro Silva, com uma entorse no tornozelo, está fora do restante da Série B.

Geninho administra desfalques e ansiedade após saída do G-4

O Avaí esteve no G-4 em 26 das 36 rodadas da Série B, mas, pode deixar sua posição no grupo de acesso a uma rodada do fim da competição. O Leão sofreu um duro golpe na última partida, quando sofreu um gol no final na partida que deu o título contra o Fortaleza, que venceu na Ressacada por 1 a 0. Nas últimas cinco partidas, o time só venceu uma, somando outros três empates.

O time começou a 37ª rodada dentro do G-4, mas, com a vitória da Ponte Preta sobre o Coritiba na abertura da rodada, acabou caindo para o quinto lugar, com 57 pontos. Apesar disso, o Avaí continua dependendo só de si para conquistar o acesso, mas tem confrontos diretos: primeiro o CSA e depois a própria Ponte.

O volante Judson, um dos pilares da campanha avaiana, admitiu a frustração pela saída do G-4, mas destacou que o time continua precisando apenas de suas forças para conquistar o acesso.

"Fica um pouco triste (sair do G-4), estamos batalhando esse ano inteiro para o objetivo, aí olha faltando duas rodadas e você fora da classificação, mas já vamos mentalizar para o jogo de sábado. Estamos mantendo a tranquilidade, sabemos que só depende de nós, mesmo sabendo que temos dois confrontos diretos. Estamos trabalhando para conquistar um bom resultado com o CSA e depois a gente pensa na Ponte. Já teve momentos do campeonato que estávamos em uma melhor situação, mas por nossa culpa, jogos que não poderíamos deixar escapar. Mas nada a lamentar, olhar para frente, seguir... nosso objetivo está bem aí na frente, e vamos em busca de conquistar", reforçou.

O Avaí fez treinamentos no CT do CRB nesta sexta-feira (16). O técnico Geninho não poderá contar com o centro-avante titular Rodrigão, com amigdalite, e o meia Luan Pereira, reserva do time, com dores musculares. Daniel Amorim deve ganhar a vaga no ataque. Na defesa, Betão volta de suspensão e entra na vaga de Marquinhos Silva. No meio-campo, Pedro Castro e Marquinhos disputam uma posição entre os titulares.