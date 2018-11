Foto: Jamira Furlani/Avaí FC Resultado CSA x Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro 2018 (0-1)

Minuto a minuto da partida entre CSA x Avaí ao vivo hoje pela série B do Campeonato Brasileiro 2018. Horário do jogo: 17h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!