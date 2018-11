Em duelo decisivo na parte de cima da tabela, Internacional visita o Botafogo

O Botafogo recebe o Internacional neste domingo (18), às 17h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Estádio Nilton Santos tem tudo para ser muito ofensivo, já que o Colorado ainda luta pelo título nacional e o Alvinegro, depois de emplacar três vitórias seguidas, sonha com uma vaga na Pré-Libertadores.

Com promoção nos ingressos, Botafogo espera casa cheia em reencontro com Camilo

Nos dois últimos jogos em casa, o Botafogo recebeu cerca de 19 mil e 22 mil presentes, contra Flamengo e Corinthians, respectivamente. Com duas vitórias e um salto na tabela, a fórmula parece estar dando certo. Portanto, a diretoria manteve os baixos preços dos ingressos para a partida deste domingo. As entradas inteiras custam de R$ 5 a R$ 30.

Com 44 pontos, os comandados de Zé Ricardo ocupam a 11ª posição da tabela e o técnico conta com o retorno de seu artilheiro. Lindoso, que marcou cinco gols desde a entrada do técnico, está de volta após cumprir suspensão. Outro reforço é Kieza, que está recuperado de lesão no pé esquerdo.

O duelo contra os gaúchos também marca o reencontro da torcida botafoguense com Camilo. O meia defendeu a camisa alvinegra em 58 jogos e foi um peça importante na campanha pelo G6, em 2016, mas deixou o clube após cair muito de produção em meados do ano seguinte. Camilo já afirmou que sente gratidão pelo tempo em General Severiano e que não irá comemorar caso faça um gol no domingo.

De olho na liderança, só a vitória interessa para o Colorado

Só restam quatro rodadas para o encerramento do Brasileirão e 12 pontos estão em jogo. Essa é a matemática que rege os dias do Internacional. A equipe de Odair Hellmann soma 65 pontos e cinco o separam do Palmeiras. O líder enfrenta o já rebaixado Paraná também às 17h deste domingo (18). Nesse cenário, o único objetivo dos gaúchos é sair do Rio com três pontos.

Para ajudar nessa missão, o meia D'Alessandro retorna após cumprir suspensão. Já a lateral direita terá mudanças. Fabiano está fora após levar o terceiro cartão amarelo na partida contra o América-MG. A vaga fica com Zeca, que reassume a titularidade após quase dois meses.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito, Marcinho, Carli, Igor Rabello e Moisés; Matheus Fernandes, Lindoso e Leo Valencia; Erik, Luiz Fernando e Brenner.

Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D'Alessandro, Nico López; Leandro Damião.