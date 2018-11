Corinthians recebe o Vasco em partida marcada pelo desespero na parte inferior da tabela

Neste sábado (17), às 19h, a fiel torcida tem um encontro marcado com o Corinthians, em Itaquera, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Timão, que está em 13º lugar, com 40 pontos no Campeonato Brasileiro, recebe o Vasco, que está somente uma posição atrás, com 39 pontos. Ambas as equipes estão precisando dos três pontos, o que pode fazer com que o duelo seja desesperador para os dois lados.

Após protestos da torcida, Corinthians busca redenção em casa

O atual campeão brasileiro vem passando por um momento difícil, e esse ano a luta está sendo para não ficar na zona da degola nesses momentos finais da competição. O time já não vem agradando a torcida há algumas rodadas, e isso gerou um protesto da principal torcida organizado do time alvinegro.

A baixa do timão é Ángel Romero, que está com a sua seleção e não defenderá o clube. No primeiro turno, o Corinthians ganhou de 4 a 1 do Vasco, com direito a Hat Trick do paraguaio.

Sem conseguir uma vitória nas últimas três rodadas, e vindo de derrota de 1 a 0 para o Cruzeiro, o elenco corintiano sabe o quão necessário é uma vitória para evitar confusões e vaias no seu estádio. Principalmente após a coletiva de Jair Ventura, onde o mesmo garante a permanência do Corinthians na Série A.

"A gente sabe que o Corinthians não cai, mas essa pressão faz parte. Mas a gente sabe que não cai. Não tem chance do Corinthians cair. Não falo por mim, estou falando pela qualidade do meu grupo", afirmou Jair.

Cruz Maltino com sinal de alerta ligado

O Vasco levou gol no final do jogo nas duas últimas rodadas: uma falha de Martín Silva, fez a equipe perder para o Grêmio de 2 a 1; e em falha da zaga, o Atlético-PR empatou nessa ultima rodada. Isso é o que mais preocupa Alberto Valentim, o treinador vascaíno.

"Infelizmente não conseguimos nos defendermos e jogar no contra-ataque nos últimos jogos, e os gols aconteceram nos acréscimos do segundo tempo. Precisamos recuperar os pontos. Temos que ser mais fortes do que fomos até agora. Vamos a campo com um gosto amargo e com o sentimento de união para enfrentarmos o Corinthians, pois assim podemos ganhar", disse Valentim.

Uma derrota para o rival, e um combinado de resultados de outros times, pode ser o início do fim da linha para o clube carioca na Série A.

A maior baixa da equipe, é a ausência de Maxi López, que se recupera de uma ferida no pé direito.

Retrospecto

Em 57 jogos disputados, o Timão leva vantagem em números de vitórias: 22, contra 13 do Vasco, e um total de 22 empates. E também leva vantagem no número de gols: 74 alvinegros contra 63 dos vascaínos.

O clube paulista não é derrotado pelo Vasco desde outubro de 2010, levando em conta jogos do Brasileirão. No período, foram sete vitórias paulistas e cinco empates.

Prováveis escalações

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Ángelo Araos, Jadson, Pedrinho, Clayson; Danilo.

VASCO: Fernando Miguel, Raul, Leandro Castán, Ricardo, Henrique; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu, Thiago Galhardo; Kelvin, Andrés Rios.