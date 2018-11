Danilo Avelar admite contato em lance polêmico contra Vasco, mas 'não para pênalti'

Após vencer por 1 a 0 o Vasco, praticamente acabaram as chances de rebaixamento do Corinthians. O lateral Danilo Avelar que vinha sendo muito criticado falou sobre o lance de um possível pênalti que ele teria cometido e ainda destacou o papel da torcida no jogo.

Sobre o possível pênalti sobre Marrony em lance polêmico, Avelar destacou que houve o contato, mas que ele não sabe ao certo se fez a falta, mas disse que não cabe a ele dizer sobre isso e sim ao arbitro.

''Eu até queria ver,foi muito rápido teve um desvio eu abri a mão senti que ele passou por mim,teve um contato mas não sei se puxei ou se ele bateu em mim, teve um contato mas não acredito que tenha sido pra pênalti,até porque tem o árbitro de fundo ele viu e estava muito perto do lance", contou.

Ainda na zona mista, ao ser perguntado sobre o alívio que o time obtém com essa vitoria que deixa o time com chance de apenas 1% de rebaixamento,o lateral destacou que o alívio não é grande pelo time não merecer estar ali e disse que o time ainda tem jogos pela frente e pretende dar o seu máximo para ganhar e mostra para o torcedor que o time não merece estar ali naquela situação.

''É um pouco, não posso falar que é grande, porque o Corinthians não merece estar na posição onde esta,essa é a realidade.Não quer dizer que porque quase chegamos no nosso objetivo que temos que largar, temos jogos pela frente, nos quais vamos querer ganhar,porque temos que terminar o ano com muitas vitorias e mostrar para a torcida que o Corinthians merece estar em outro lugar''.

Sobre a pressão que ocorreu nesta sexta feira (16) na frente do CT alvinegro, Avelar destacou que ofensas e críticas não agregam nada mas que o protesto da maneira que foi com a torcida apoiando no treino e na partida ajudou muito a equipe a se motivar e jogar melhor.

''Um protesto construtivo eu acho válido,mas críticas e ofensas não ajudam em nada no campo mas do jeito que a torcida fez apoiando e cobrando ajuda e ajuda muito nos motiva e mostra que eles estão infelizes e acostumados com o time brigando por títulos e não na situação em que esta."