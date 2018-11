Palmeiras enfrenta Paraná para ficar ainda mais perto do título 

O Palmeiras enfrenta o Paraná neste domingo (18), no Estádio do Café, em Londrina, para se manter ainda mais isolado na liderança e se aproximar do título do Campeonato Brasileiro.

O Verdão não tem chances de ser campeão esta rodada, mas pode encaminhar para um possível triunfo na próxima partida. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A e será às 17 horas (horário de Brasília).

Paraná tem quatro suspensos

O Tricolor paranaense, que já está rebaixado para a Série B, tem Richard, Alex Santana, Silvinho e Andrey fora por suspensão. O técnico Dado Cavalcante ainda não poderá contar com Rodrigo Carioca e Mansur, que estão no departamento médico.

Técnico Felipão fará mudanças na equipe

O comandante alviverde fará de cinco a seis mudanças no time titular para evitar lesões. ”Agora a gente pode organizar e ter o cuidado que temos que ter com lesões e cartões porque é reta final.”, disse Luís Felipe Scolari.