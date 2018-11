São Paulo tenta voltar ao G-4 diante do relaxado Cruzeiro

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (18), às 19h, no Morumbi, pela 35ª rodada. O Tricolor ocupa a quinta posição com 59 pontos. O tricolor quer a vitória para garantir sua vaga na Libertadores de 2019.

O Cruzeiro ocupa a oitava colocação com 49 pontos. Ao vencer, poderá chegar no G-6, mas para isso depende de uma combinação de resultados.

São Paulo lida com problemas no ataque

Diego Souza segue como dúvida. O atacante já foi desfalque contra o Grêmio, e tem uma pequena chance de ir para a partida de amanhã.

É provável que o técnico André Jardine mantenha Tréllez no time titular. Gonzalo Carneiro poderia ser opção, mas o uruguaio segue no Departamento Médico, se recuperando de uma lesão muscular.

Cruzeiro continua sem Mano

O primeiro desfalque da equipe celeste é o técnico Mano Menezes. O treinador está tratado problemas de saúde e seguirá afastado. O auxiliar Sidnei Lobo substituirá o técnico.

Sidnei manterá a ideia de Mano Menezes, seguirá fazendo o rodízio de centro-avante. O atacante Fred não viajou e não joga.

Dedé e Arrascaeta são desfalques para os mineiros. Os jogadores estão servindo suas seleções. Em compensação, o Cruzeiro conta com o retorno de Edílson e Rafael Sóbis após cumprirem suas suspensões.