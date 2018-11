Allan comemora estreia pela Seleção Brasileira: ''Sonho de criança''

Após amistoso, nesta sexta-feira (16), contra o Uruguai, os jogadores da Seleção Brasileira falaram com a imprensa. O jogo acabou 1x0 para a equipe de Tite, com com de Neymar.

O volange Wallace, que estava substituindo Casemiro, falou sobre a partida. “Foi um jogo difícil, a seleção do Uruguai é muito forte, muito competitiva, mas a gente estudou o jogo, procurou saber onde estava a falha, tocar a bola, ter paciência e, com a oportunidade do pênalti, fizemos o gol.”

O jogador ainda disse sobre estar substituindo Casemiro. “Fico feliz, eu trabalhei para isso, para estar sempre com a seleção brasileira, para ter oportunidades. Hoje eu recebi essa oportunidade, procurei aproveitar da melhor forma possível, espero ter deixado uma boa impressão e agora continuar trabalhando para ter mais oportunidades.”

Allan, que fez sua estreia na seleção, falou sobre estar realizando esse sonho. “Sem dúvida, é um sonho de criança. Quando você entra no gramado, passa um filme na cabeça, tudo que você já passou e hoje estar vestindo a camisa da seleção. Uma partida começando com o pé direito.”

Ele ainda fez um balanço sobre a partida dele. “Procurei dar meu máximo, procurei fazer o que o professor Tite pede, se movimentar bem, espero que possa ter agradado.”

Por fim, ele falou sobre o próximo jogo, contra a Seleção de Camarões.

“A partir do momento que você coloca a camisa da seleção, sempre tem a obrigação de vencer. Sabemos que Camarões é uma equipe difícil, muito física, temos que ter tranquilidade, com a nossa qualidade, tentar sair com a vitória para fechar bem o ano.”

A próxima partida da Seleção é contra Camarões, na terça-feira (20). É o último compromisso da equipe no ano.