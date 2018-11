Dagoberto lamenta derrota do Londrina para o CRB

Londrina e CRB se enfrentaram na última sexta-feira (16) em partida válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa perderam por 2 a 1. Com o resultado, as chances dos paranaenses subir reduziram, e o CRB chegou a 45 pontos e saiu do Z-4.

Dagoberto, atacante e artilheiro do Londrina, com 17 gols, lamentou a derrota da equipe.

"Difícil, um momento que a gente queria estar avançando, esse grupo é merecedor, eu só tenho que aplaudir a arrancada que temos", disse o atacante.

Mesmo com a derrota, o atacante do turbarão não poupou elogios a equipe, que não deixou de lutar em um momento pela vitória e pelo acesso no campeonato.

"O que a gente fez aqui tem que abraçar e dar parabéns porque tem grandes jogadores que vestem a camisa", finalizou Dagoberto.

Após a derrota, o Londrina caiu para a sétima colocação, até o final da rodada, com 55 pontos, a dois do G-4. O CRB chegou a 43 pontos, mesma pontuação que o Paysandu, mas saiu da zona de rebaixamento por ter mais saldos de gols que a equipe alviceleste, e chegou a 16ª posição.

O último compromisso do Londrina pela Série B será diante o Guarani no sábado (24), às 17h, fora de casa. Já o CRB enfrenta o Figueirense, também no sábado (24), em

casa, às 17h.