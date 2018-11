Lutando contra o rebaixamento, Vitória recebe o Atlético-PR no Barradão

O Vitória recebe o Atlético-PR, na tarde deste sábado (17), às 19h, no Barradão. O Leão está na zona de rebaixamento, em 18º colocado com 36 pontos, e precisa desesperadamente dos 3 pontos se quiser escapar da Série B de 2019. Do outro lado o Furacão ainda luta por uma vaga no G6, já que está em 8º colocado, com 47 pontos, apenas 3 atrás do Atlético-MG, que tem 50.



O ponto conquistado fora de casa contra o Sport na última rodada foi visto com bons olhos pelo Vitória. Mas sem vencer a 5 jogos, o técnico João Burse considera a partida deste sábado como fundamental na luta contra o rebaixamento. O elenco do Leão treinou no Recife na última quinta feira, antes de embarcar para Salvador, devido ao curto espaço de tempo entre um jogo e outro.



"Confiança total. O grupo está motivado. Só não podíamos perder em Recife. Um ponto valioso que conquistamos. Jogaremos em casa agora, com confiança, com a nossa torcida. Ir em busca do resultado, que é a vitória que nos interessa", comentou.

Burse deve promover algumas alterações em relação a equipe da última rodada. A começar pelo lateral-esquerdo Marcelo Benítez, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Fabiano e Bryan brigam pela vaga do argentino. No comando de ataque, André Lima deve dar passagem para Léo Ceará, que cumpriu suspensão na última rodada.



O Vitória deve jogar com: João Gabriel; Jeferson, Aderllan, Lucas Ribeiro e Fabiano (Bryan); Willian Farias, Arouca e Léo Gomes; Erick, Léo Ceará e Lucas Fernandes.

O Atlético-PR tem apenas mais duas oportunidades de vencer fora de casa neste Brasileirão. Um delas é neste sábado, no Barradão, contra o Vitória. O Furacão vem de empate fora de casa contra o Vasco, e é a única equipe que ainda não venceu fora de casa no campeonato, com 7 empates e 10 derrotas.



A boa notícia é que o adversário desta 35ª rodada tem a pior defesa do campeonato, com 55 gols sofridos em 34 jogos, está na zona de rebaixamento e é a segunda equipe que mais perdeu na competição, com 16 derrotas, atrás apenas do Paraná, que tem 21. A falta de vitórias longe da torcida incomoda e, para o artilheiro Pablo, atrapalha na briga pelo G6.



"A gente quer buscar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro também. Já deixamos claro isso. Precisamos vencer as partidas. Essa vitória fora de casa vem nos minando bastante, quase um campeonato inteiro sem uma vitória fora. Temos que estar ligados para fazer um bom jogo contra o Vitória", disse.



O Atlético-PR divide atenções entre Brasileirão e Sul-Americana, e o técnico Tiago Nunes não revelou se utilizará força máxima nesta rodada da Série A, mas o esperado é que, como o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana é apenas dia 28, utilize a mesma escalação do empate da última rodada contra o Vasco. A equipe não tem suspensos e os únicos desfalques são por conta de lesões. É o caso de Guilherme e também de Paulo André.



"Temos elenco para encarar as duas competições e já demonstramos isso durante o ano. Estamos buscando colocar em campo os jogadores mais inteiros. A ideia é seguir assim até a partida contra o Fluminense. Independente de quem entrar, fará o melhor para representar as cores do Atlético", afirmou Tiago Nunes.