Geninho exalta elenco do Avaí após vitória contra o CSA: "Quando cai levanta forte"

O Avaí visitou o CSA na tarde deste sábado (17) e conquistou a vitória por 1 a 0. O resultado deixa o Leão muito próximo do acesso, precisando apenas de um empate contra a Ponte Preta, na última rodada, para confirmar o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

Pelas circunstâncias da partida, sobre um oponente direto, fora de casa e disputando parte do jogo com um homem a menos, o técnico Geninho não poupou elogios aos seus comandados.

"Enfrentamos um adversário direto, campo lotado e um time de qualidade. Esperava essa dificuldade. Mas eu também disse que o time do Avaí toda vez que cai, levanta forte. Nunca tivemos duas derrotas seguidas que nos colocasse no chão. E mais uma vez ele demonstrou sua força, essa pegada, que o objetivo do grupo é forte e unido. Conseguimos superar a adversidade de jogar um período com 10 jogadores. Conseguimos uma vitória que nos deixa perto da classificação. Bem mais perto do que estávamos", destacou o treinador.

No último compromisso da temporada, no próximo sábado, o Avaí terá pela frente outro concorrente ao G-4. Desta vez em casa, a partida será contra a Ponte Preta, que precisará vencer caso queira chegar a classificação. Para o embate decisivo, o comandante fez um chamado à torcida avaiana. Geninho quer a Ressacada lotada.

"O time se uniu, acreditou e veio para a batalha, passou pela adversidade. É hora do torcedor vir junto. Que jogue junto, ser mais um que acredite. O jogo não será fácil, contra um adversário que também tenta a classificação. Adversário com sequência grande de jogos invictos. Time experiente, treinador que conhece bem o Avaí e que tem uma atuação excelente na Ponte. Se a torcida do Avaí puder encher a Ressacada, nos ajudará muito", projetou.

Avaí e Ponte se enfrentam às 17h de sábado (24), por uma vaga na Série A do próximo ano. Os mandantes terão a vantagem do empate, enquanto os visitantes, para não dependerem de outros resultados, precisarão de uma vitória.