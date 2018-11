Goiás vence Oeste de virada na Arena Barueri e conquista acesso à Serie A

Neste sábado (17), o Goiás enfrentou o Oeste pela trigésima sétima rodada da Série B. A equipe esmeraldina bateu o time paulista por 3 a 1 na Arena Barueri e conquistou o acesso antecipado a Serie A do Brasileirão do ano que vem.

Com a vitória, o time goiano chegou aos 60 pontos, permanecendo na segunda posição e garantindo seu retorno a primeira divisão. Já no lado rubro-negro, a equipe cai para a décima quinta colocação, com 45 pontos e segue sendo ameaçada pelo rebaixamento.

A última rodada será decisiva e todos os jogos serão disputados no sábado, ás 17h. A equipe paulista enfrenta o já rebaixado Boa Esporte, no Melão. Por outro lado, o Verdão, cumprindo tabela, recebe a visita do Brasil de Pelotas no Serra Dourada.

Primeiro tempo

A primeira boa chance do confronto saiu aos 18 minutos, em chute de Rafinha da intermediária. O atacante arriscou de longe e o goleiro do Oeste, Airton, fez a defesa em dois tempos.

O time da casa foi surgir bem no ataque aos 35. Márcio Veira cortou dois defensores, fez bonito passe por elevação na área e encontrou Bruno Lopes em boas condições. O camisa 9 cabeceou pra baixo, mas Tiago Cardoso saiu bem e botou pra escanteio.

Em uma etapa inicial sem grandes oportunidades, o Goiás foi quem se saiu um pouco melhor, rondando a área adversária e se sobressaindo contra o truncado jogo paulista.

Segundo tempo

Apesar do bom primeiro tempo feito pelos esmeraldinos, quem saiu na frente na etapa complementar foi o Oeste. Ótima enfiada de bola de Raphael Luz para Mazinho, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro. 1 a 0 aos 65 minutos.

Entretanto, a alegria dos donos da casa durou pouco. Quatro minutos depois, em jogada de bola parada, o Goiás empatou. Giovanni cobrou com capricho, Airton saiu mal do gol e Alex Silva testou pro fundo das redes. Empate rápido na Arena Barueri.

A partida ficou animada, com as duas equipes buscando a vitória em campo a qualquer custo. O time paulista ensaiou uma resposta ao gol sofrido. Aos 71, Betinho cobrou escanteio e Raphael Luz cabeceou na trave, assustando o arqueiro adversário.

Até que aos 77, o alívio que o Oeste sentia por estar empatando e ficando mais perto de permanecer na Serie B, virou desespero. Em boa trama do ataque goiano, Michael recebeu na esquerda e tocou para Alex Silva. O lateral tentou na primeira e Conrado tirou, mas a bola voltou para o jogador do Goiás, que com um toque, marcou o tento da virada. Explosão da torcida esmeraldina em São Paulo.

Os mandantes foram para o tudo ou nada nos minutos finais e seus jogadores começaram a tentar pressionar o time visitante. Entretanto, o bombardeio na área do Verdão não era eficiente, apenas rondando e sem conseguir pisar na área.

Já nos acréscimos, no último minuto assinalado pelo árbitro, o Rubrão se entregou completamente. Contra-ataque puxado por Junior Viçosa, que carregou até a entrada da área e tocou para Giovanni. O camisa 10 esmeraldino finalizou na saída de Airton e fez o terceiro, decretando a vitória do Goiás.