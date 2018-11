De volta à Serie A, presidente do Goiás conta: "Estávamos com saudade do futebol de elite"

O Goiás está de volta a elite do futebol brasileiro. O Esmeraldino conquistou o acesso na penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, após derrotar o Oeste, por 3 a 1 , no último sábado (17), na Arena Barueri.

O presidente do clube, Marcelo Almeida, comemorou o feito, afirmando que o acesso a Série A do Brasileirão teve a importância semelhante a de um título.

"É um Goiás de alma lavada. Um Goiás que almejava voltar à Série A há vários anos. Estávamos com saudade de voltar a jogar o futebol de elite. Enfrentar grandes adversários nacionais. Esse tempo na Série B foi um período de provação, mas agora voltamos ao nosso lugar. Mesmo que seja em quarto, se assim for, o importante é que voltamos". finalizou.

Logo após a conquista da vaga, o técnico Ney Franco concedeu entrevista na beira do campo, onde celebrou a grande campanha de sua equipe nessa temporada.

"Isso é emocionante. Vale muito. É um detalhe que a gente carrega para o resto da vida. Tenho o carinho do acesso no Coritiba e agora vou levar o do Goiás. Disputei duas edições da Série B. Conseguimos fechar as duas com sucesso. Agora é preparar a equipe para dar alegria ao torcedor no sábado (contra o Brasil de Pelotas)", disse.

O Goiás faz seu jogo de despedida da Série B diante de sua torcida, no próximo sábado (24), contra o Brasil de Pelotas, no estádio Serra Dourada. O início do confronto está marcado para às 17h.