Na luta pelo G-4, Grêmio recebe desesperada Chapecoense

O Grêmio recebe a Chapecoense na tarde deste domingo (18), às 19h, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A. As duas equipes lutam por objetivos bem diferentes na competição.

O Grêmio, que tem 59 pontos na 4ª colocação, luta pela vaga direta nos grupos da Libertadores de 2019, e está com a mesma pontuação do São Paulo, adversário direto pelo G-4. Já a Chape, que está com 37 pontos na 17ª colocação, precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento e encaminhar a vaga na Série A de 2019.

Renato tem que lidar com desfalques

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, terá dores de cabeça para escalar a equipe, já que não poderá contar com três jogadores titulares para o jogo deste domingo. O primeiro deles é Marcelo Grohe, que só deve voltar a atuar em 2019. Luan também está fora, já que sofre com uma inflamação na sola do pé. Maicon e Paulo Miranda também são desfalques.



Com todos os desfalques, quem deve ser improvisado na zaga é Marcelo Oliveira. A nova posição deve ser o futuro do atual lateral-esquerdo, e deve ajudar a retomar o prestígio com a torcida gremista. Quando chegou ao Grêmio, em 2015, o jogador era tido como titular absoluto, com moral entre a torcida, conquistando a Copa do Brasil com a camisa tricolor. Em 2017 deu passagem para Cortez após uma lesão no ombro, que desde então se consolidou na lateral gremista.



"A minha estreia no Grêmio foi de zagueiro, com o Felipão. Joguei com o Roger, o Roger falou comigo também sobre essa situação, certamente uma hora eu iria para a zaga. E agora também com o Renato eu tenho já conversado também, tenho escutado o Renato. Eu preciso ouvir também, tem a minha decisão, mas tenho que ouvir de todo mundo. Por isso que acredito que está bem próximo o momento de ter essa mudança", disse o novo zagueiro.



O Grêmio deve jogar com: Paulo Victor, Léo Moura, Geromel, Paulo Miranda (Michel e Bressan) e Cortez, Maicon (Michel), Cicero, Jean Pyerre e Ramiro, Everton e Jael.

Claudinei busca repetir atuação feita contra Santos

O técnico da Chapecoense, Claudinei Oliveira, também terá um desfalque importante para a partida deste domingo: Amaral, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida, está suspenso e dá lugar a Márcio Araújo. O comandante da Chape comentou sobre a partida e a fase ruim no campeonato.



"É um jogo parecido com o Santos, que temos que brigar por todas as bolas. Entendo o torcedor que está chateado, quando perde fala que não tem alma, mas não é nada disso, tem o desgaste, a intensidade baixa. Fazer o mesmo contra o Santos, tentar organizar no treino de sábado. Não temos o Amaral, mas deve voltar o Márcio Araújo. Não teremos que nos expor tanto, vamos fazer como o Botafogo fez aqui, um pouco mais controlado", comentou.



Mesmo com a derrota em casa na última partida diante do Botafogo, a Chape continua viva na luta contra o rebaixamento, e Claudinei sabe que precisa trabalhar o psicológico de seus comandados.



"Acho que a diferença não mudou muita coisa, os resultados foram bons, mas temos que fazer o nosso. Tudo estava se encaminhando bem, mas nós não nos ajudamos. A pressão é a mesma, diminui o número de jogos, fica mais decisivo, mas vamos tentar equilibrar os atletas. Não podemos deixar que baixem a cabeça, eles correram, se doaram, dando carrinho. Não tiramos a razão do torcedor, se mobilizou, estava lindo e não demos a alegria. Temos que levantar a autoestima deles, mostrar que podem fazer coisas boas e vamos tentar", finalizou.



O provável 11 inicial da Chapecoense é: Jandrei, Eduardo, Fabrício Bruno, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Elicarlos e Canteros; Doffo, Wellington Paulista e Leandro Pereira.