Moisés exalta empate do Palmeiras, mas alerta: "Precisamos ter tranquilidade"

No último domingo, o Palmeiras viajou até Londrina, onde enfrentou o Paraná, no Estádio do Café, em jogo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com um gols marcados por Keslley para o mandante e Gustavo Scarpa para o visitante, o jogo terminou com um Palmeiras líder e o já rebaixado Paraná sem mudanças na tabela.

Após a partida, Bruno Henrique comentou o resultado da equipe, que não ajudou mas manteve a distância para o segundo colocado, agora Flamengo: "Não temos de ficar arrumando desculpa. Queríamos ter vencido o jogo. Era um jogo, teoricamente, que viemos para brigar para vencer. Sabíamos que poderíamos dar um passo muito grande para o título. Infelizmente, não conseguimos, tivemos dificuldade. Agora é trabalhar. Temos três jogos ainda e somos líderes".

"Será um jogo duríssimo, contra uma equipe que briga contra o rebaixamento e dará a vida, como fez o Paraná hoje", completou, já falando sobre o jogo da próxima quarta-feira (21), contra o América Mineiro, no Allianz Parque.

Scarpa, autor do gol alviverde, falou sobre a rodada e sobre o Palmeiras ainda depender de outros resultados para ser campeão na próxima partida: "A derrota do Inter fez com que a gente aumentasse um ponto da distância para eles, mas diminuiu a distância para o Flamengo para cinco pontos. Temos de lutar para vencer. Se os outros resultados ajudarem, amém. Se não ajudarem, vamos continuar lutando para fazer a nossa parte".

Moisés também comentou sobre a atuação do Palmeiras no empate com o lanterna: "Independentemente dos jogadores do Paraná, nós poderíamos ter feito um pouco melhor. A gente não conseguia lançar uma bola e a linha do Paraná estava muito alta, mas o vento não deixava a bola passar. Mas deixamos a desejar".

"Precisamos ter tranquilidade. Temos jogo em casa e sabemos que, com uma vitória, pode acabar o campeonato. É trabalhar e pensar muito no próximo jogo. Nossos adversários que não podem errar", completou o camisa 10, já avaliando a próxima partida.