Federação Mineira de Futebol divulga tabela do Campeonato Mineiro 2019

Tudo pronto para a bola rolar. A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro 2019, na manhã desta segunda-feira (19). O pontapé inicial será no dia 19 de janeiro, com o confronto entre Guarani e Cruzeiro, e a final em 21 de abril.

Ao todo, são 12 equipes que vão participar do Estadual são: América-MG, Atlético-MG, Boa Esporte, Caldense, Cruzeiro, Guarani, Patrocinense, Tombense, Tupi, Tupynambás, URT e Villa Nova. O primeiro clássico é entre Cruzeiro e Atlético-MG, pela 3ª rodada, no Mineirão.

Confira a tabela da primeira fase do Campeonato Mineiro 2019:

1ª RODADA

19/01 - sábado

Guarani x Cruzeiro

20/01 - domingo

Tupi x Tombense

Caldense x América-MG

Villa Nova x Tupynambás

Atlético-MG x Boa Esporte

Patrocinense x URT

2ª RODADA

23/01 - quarta-feira

Tombense x Atlético-MG

URT x Caldense

América-MG x Villa Nova

Tupynambás x Tupi

Boa Esporte x Guarani

Cruzeiro x Patrocinense

3ª RODADA

27/01 - domingo

Tupynambás x Boa Esporte

Caldense x Patrocinense

Villa Nova x Guarani

Cruzeiro x Atlético-MG

América-MG x Tupi

URT x Tombense

4ª RODADA

30/01 - quarta-feira

Tombense x América-MG

Guarani x Caldense

Tupi x Villa Nova

Boa Esporte x Cruzeiro

Atlético-MG x URT

Patrocinense x Tupynambás

5ª RODADA

02/02 - sábado

Tupi x Caldense

03/02 - domingo

Villa Nova x Cruzeiro

Tupynambás x Tombense

Atlético-MG x Guarani

Patrocinense x América-MG

URT x Boa Esporte

6ª RODADA

09/02 - sábado

Guarani x Tupi

10/02 - domingo

Boa Esporte x Tombense

Caldense x Atlético-MG

Villa Nova x Patrocinense

América-MG x URT

Cruzeiro x Tupynambás

7ª RODADA

16/02 - sábado

Tombense x Villa Nova

Atlético-MG x Tupi

17/02 - domingo

Caldense x Boa Esporte

URT x Tupynambás

América-MG x Cruzeiro

Patrocinense x Guarani

8ª RODADA

23/02 - sábado

Tupi x Patrocinense

Tombense x Caldense

24/02- domingo

Boa Esporte x América-MG

Tupynambás x Guarani

URT x Cruzeiro

Atlético-MG x Villa Nova

9ª RODADA

09/03 - sábado

Guarani x URT

10/03 - domingo

Boa Esporte x Tupi

Villa Nova x Caldense

Cruzeiro x Tombense

Patrocinense x Atlético-MG

América-MG x Tupynambás

10ª RODADA

16/3 - sábado

Guarani x Tombense

17/03 - domingo

Tupi x Cruzeiro

Caldense x Tupynambás

Villa Nova x URT

Atlético-MG x América-MG

Patrocinense x Boa Esporte

11ª RODADA

20/03 - quarta-feira

Cruzeiro x Caldense

Tombense x Patrocinense

URT x Tupi

América-MG x Guarani

Tupynambás x Atlético-MG

Boa Esporte x Villa Nova

Modelo de disputa

Os 12 times se enfrentarão em turno único, com os oito melhores colocados se classificando para as quartas de final e os dois últimos sendo rebaixados ao Módulo II. Nessa fase, só poderão ter estádios com capacidade de 10 mil torcedores.

As equipes com melhor campanha irão decidir a ordem dos mandos de campo e a vantagem de jogar por dois empates ou por vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols para avançar ou, na decisão, ficar com o título.

VAR

Em outubro foi decidido o uso do árbitro de vídeo (VAR) na semifinal e final. A própria Federação Mineira de Futebol pagará os custos da tecnologia.