Promessa do Atlético-MG, Bruninho, é monitorado por gigantes britânicos

Bruninho foi pouco aproveitado em 2018 pelos técnicos do Atlético-MG, mas já é monitorado por olheiros da europa. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o jovem de apenas 18 anos está na mira de Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea e Tottenham Hotspur.

O jornal britânico destacou ainda que o jovem do Atlético pode ser um novo Gabriel Jesus, e que os olheiros continuarão monitorando para uma eventual investida.

O meia chamou atenção na Cidade do Galo em janeiro deste ano, quando em um treino, marcou 3 gols de fora da área, o que fez ser relacionado para os primeiros jogos profissionais com o então ex-técnico Oswaldo de Oliveira. Preterido por Thiago Larghi, Bruno Roberto começou a ter mais chances com o atual treinador, Levir Culpi, que está observando jogadores para o plantel de 2019. O meia entrou em campo no segundo tempo na vitória contra o Paraná na última quarta-feira (14), e teve boa atuação.

Filho do ex-lateral/volante Bruno, ex-jogador do alvinegro, também foi treinado por Levir, durante sua primeira passagem pelo Galo nos anos 90. Sobre as sondagens, o clube foi procurado pela imprensa, mas não se manifestou.