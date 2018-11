Preterido por Levir, Tomás Andrade deve deixar Atlético-MG

Tomás Andrade não deve permanecer mesmo no Atlético-MG para a temporada 2019. O meia argentino chegou por empréstimo até dezembro em fevereiro para ser uma "sombra" de Cazares, porém ele não conseguiu ter uma regularidade durante o ano e a direção do clube não deve exercer a compra ao fim do empréstimo.

Ele chegou ao clube vindo do River Plate-ARG, com o passe fixado em 3,75 milhões de euros (R$16 milhões). O Galo vive uma instabilidade financeira e, para agravar a situação, Tomás não está nos planos do técnico Levir Culpi para 2019.

Desde a chegada de Levir, a cerca de um mês, o argentino não entrou em campo em nenhuma partida, tendo ficado apenas no banco de reservas. Pelo o alvinegro, Tomás soma 31 partidas, com três gols e três assistências.

Tomás Andrade teve uma grande estréia pelo Atlético. No Campeonato Mineiro, no início do ano, contra o América-MG, o argentino entrou no segundo tempo e deu duas assistências para gol, o que fez a torcida apelidá-lo de "Tomessi". Até a parada da Copa do Mundo, Tomás teve um bom momento na equipe. Passado a Copa, seu rendimento caiu e o jogador ficou também marcado por esbravejar após ser substituído em uma partida.

Futuro

Belo Horizonte não deverá ser mais a casa de Tomás Andrade, mas o jogador pode permancer no Brasil. Segundo apuração do site Superesportes, o Atlético-PR monitora a situação do jogador para uma eventual investida.