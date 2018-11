Após derrota da Chape, Claudinei Oliveira projeta duelo contra o Sport: ''Final de Copa do Mundo"

Na luta contra o rebaixamento, a Chapecoense perdeu a chance de garantir três pontos importantes. Por 2 a 0, o Grêmio venceu neste domingo (18) o time de Chapecó, na Arena do Grêmio, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ocupando a 18ª colocação na tabela, com 37 pontos, a Chape precisa garantir bons resultados nos próximos confrontos. O técnico Claudinei Oliveira fez pequenas ressalvas ao desempenho da equipe e definiu a prioridade do time na próxima semana.

"Iniciamos o jogo marcando em cima, parecido que o que fizemos no último fim de semana contra o Santos, mas acabou faltando para a nossa equipe cuidar mais da bola. Estamos nos desfazendo com facilidade. A nossa decisão é quinta-feira, é final de Copa do Mundo" afirma o treinador.

O atacante Wellington Paulista, em entrevista ao Sportv ao término da partida, admitiu os problemas que o time apresentou durante os dois tempos.

"Difícil jogar contra o Grêmio na Arena, qualquer time tem dificuldade. Viemos de dois jogos muito desgastantes, em Santos e contra o Botafogo em Chapecó, mas temos que buscar forças, não tem pra onde correr. Temos que vencer as partidas em casa" explicou o jogador.

Wellington também ressaltou o importante apoio do torcedor e aproveitou para se justificar com sobre os últimos resultados ruins da equipe.

"Temos que pedir desculpas para o torcedor, principalmente pelos jogos que perdemos em casa, que não temos obtido bons resultados. Temos que trabalhar, esquecer o que passou e ganhar os jogos em casa. Não importa como vamos entrar no campo, temos que vencer, não importa como" disse o jogador.

Na próxima quinta-feira (22), o rival será o Sport, na Arena Condá, às 21h, jogando pela 36ª rodada. Se vencer, o time respira e sobe para os 40 pontos. Já o empate, pode complicar a vida da Chape, assim como a derrota.