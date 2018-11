Fluminense fecha com centroavante Caique, ex-Guarani

Indicado pelo departamento de scout do Fluminense, Caique, centroavante de 25 anos, do Guarani, é o primeiro reforço do Tricolor das Laranjeiras para a temporada 2019. O atacante chega ao clube carioca como uma alternativa para compor o elenco.

Em 2018, levando em conta o Paulista A2, o atacante possui a marca de três gols marcados em 22 partidas. Reserva no time do Guarani, que disputa a Série B do Brasileirão, Caique tem contrato até o dia 5 de dezembro e, assim, assinará com o Tricolor. Dessa forma, o custo será de luvas e salários.

O acordo entre as duas equipes foi de um ano de contrato, podendo ser renovado por mais um ano. Distante dos gramados por quatro meses, em 2018, por causa de uma lesão no púbis, o jogador só conseguiu anotar três tentos, sendo dois deles contra o Avaí (Série B), e o outro contra o Oeste (Paulista A2). Até o momento, Caique teve passagens por Macaé, Friburguense, Taubaté e Guarani.