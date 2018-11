Com São Paulo garantido na pré-Libertadores, Jucilei afirma: "A gente almeja o G-4''

São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram, no domingo (18), pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O tricolor paulista venceu a raposa, no Morumbi, pelo placar de 1 a 0, com golaço de Diego Souza, que aos 30 do primeiro tempo, após desvio de cabeça de Arboleda, dominou a bola no peito e finalizou de voleio.

Com a vitória de hoje, o São Paulo garantiu sua vaga na Libertadores de 2019, mas para a fase da repescagem. O objetivo do tricolor paulista é entrar no G-4, para conquistar uma vaga direta para a fase de grupos.

Após a vitória, Jucilei parabenizou o grupo por garantir sua vaga na Libertadores.

"Primeiro queria parabenizar o grupo pelo trabalho que fez esse ano e pelo jogo de hoje. A gente queria o título, não deu, mas o time evoluiu muito. Eu estava aqui no ano passado e vi o sofrimento que foi, e agora já garantimos a pré-libertadores. Não é o que queremos ainda, nós queremos o G-4, mas a gente vai continuar trabalhando. Temos três jogos e precisamos somar esses nove pontos para nos garantir na Libertadores", disse Jucilei.

Mesmo com a certeza de disputar a maior competição internacional dos times da América do Sul, o volante esclareceu que não só os torcedores, mas também os jogadores ficaram chateados por não disputarem mais o título do Campeonato Brasileiro.

"O sentimento de tristeza é para nós todos, não só para o torcedor (por perder a possibilidade de conquistar o título). A gente entra com um só objetivo, não só nós, mas os 20 times que entram jogam para serem campeões. O São Paulo não é diferente, é um time grande e há muito tempo não conquistamos um título. A gente almeja o

G-4 e vamos trabalhar para que isso aconteça", finalizou.

O tricolor paulista tem a mesma pontuação que o Grêmio (59), quarto colocado, mas perde em número de vitórias (17 a 16 para os gaúchos). Os primeiros quatro times têm vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. O quinto e sexto colocados vão para a repescagem.

O próximo compromisso do São Paulo é diante o Vasco na quinta-feira (22), às 20h, fora de casa. Já o Cruzeiro enfrenta o Vitória dentro de casa, às 21h45, na quarta-feira (21).