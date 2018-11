Sem marcar há sete jogos, Hernane minimiza má fase no Sport: "O gol vai sair na hora certa"

Já são sete partidas sem balançar as redes para Hernane. O atacante marcou apenas uma vez nas 14 partidas que fez com a camisa Rubro-negra nesta Série A. Mas nem a má fase parece tirar a tranquilidade do jogador, que garantiu não estar preocupado marcar gols, e sim ajudar o Leão no que puder para realizar o objetivo da permanência na primeira divisão do Brasileirão.

"Já falei dez vezes e volto a repetir: eu não estou preocupado com gol. Eu quero ajudar o Sport a sair dessa situação. Tanto que na partida contra o Flamengo eu voltava na bandeirinha para ajudar na marcação. Eu sei que o gol vai sair na hora certa. Eu estou preocupado em livrar o Sport dessa situação", afirmou.

O atacante mostrou também estar mais focado no grupo e minimizou críticas da torcida do Sport ao seu desempenho nas últimas partidas.

"Eu lido muito bem com as críticas. Às vezes, alguns torcedores são um pouco ingratos, um pouco injustos, mas faz parte do futebol. A critica ajuda você a melhorar. Eu troco meu gol pela vitória do Sport. Não adianta eu fazer gol e o Sport perder os jogos. Eu estou pensando no grupo. O gol é naturalidade e uma hora terá que sair", disse.

Hernane afirmou também que faltou capricho nas finalizações do Rubro-negro pernambucano nas últimas partidas. A derrota para o Flamengo, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, foi o terceiro jogo seguido do Leão sem marcar gols.

"Era difícil se não estivéssemos tendo oportunidade. Mas elas estão aparecendo. Infelizmente os gols não estão saindo, mas a entrega da equipe é grande. Está faltando caprichar na finalização. Oportunidade estamos tendo", finalizou.