Marques analisa seu começo como diretor do Atlético-MG e se coloca à disposição para 2019

Após passar por uma seca de cinco jogos sem vitórias, o Atlético-MG se encontrou no Campeonato Brasileiro nestas últimas duas rodadas. Os triunfos contra Paraná e Bahia foram importantes para a equipe se consolidar no G-6 até aqui, com 53 pontos.

O Galo viu a vaga na pré-Libertadores ameaçada e o ex-diretor Alexandre Gallo sendo demitido. Em seu lugar, o eterno ídolo Marques - coordenador das categorias de base - assumiu o cargo temporariamente até dezembro deste ano. Deste a posse, o Atlético conseguiu se reencontrar com as vitórias. Para ele, a motivação no vestiário foi importante para a pequena arrancada da equipe no Brasileiro.

"Está sendo tudo muito natural. Tive uma experiência fantástica à frente da base do Atlético até o momento, e, em uma emergência, o Sérgio me convocou para estar à frente do futebol profissional. Acima de tudo, não há muito o que se fazer neste momento, a não ser mexer com ambiente, com astral, trocando experiências com os atletas de como sair desse momento. E a resposta nos últimos três jogos foi muito boa. A gente viu um time mais aguerrido, como o torcedor do Atlético gosta. Na medida do possível, a gente vem contribuindo, e eu estou feliz com nossos atletas em campo", disse o atual diretor de futebol, Marques.

Até então, o trabalho de Marques vai até o final de dezembro deste ano. Desde o início de 2018, ele trabalhou como coordenador das categorias de base, tendo acompanhado as conquistas do Galinho. Caso o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara o convide para continuar em 2019, Marques se diz à disposição do clube.

"Eu sou Atlético. Deixei isso claro para o Sérgio. Eu estou pronto e disposto para o que ele precisar à frente do Atlético. Ele é nosso presidente, tem feito sim um trabalho, nesse momento, de unidade para trazer os atletas juntos, mexer com confiança então tinha muita coisa a fazer. E eles têm dado resposta importante. Ali na frente, após o Brasileirão, vamos sentar, ver novamente o que o Sérgio está pensando para a sequência para tomarmos a decisão juntos”, concluiu.