Luciano repudia vaias após novo tropeço do Fluminense : ''Estamos tentando honrar a camisa''

O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Ceará nesta segunda-feira (19), no Maracanã. Este foi o quinto jogo sem vitória da equipe no Campeonato Brasileiro. Também foi o quinto jogo sem marcar gols. Após a partida, o atacante Luciano concedeu entrevista. Ele afirmou que não era o resultado desejado pela equipe.

“Nem a gente esperava (o empate), é um empate com sabor de derrota. A gente tinha esse jogo como uma decisão para ficar mais tranquilo pensando no Atlético-PR, Mas infelizmente não conseguimos o resultado” lamentou o atacante.

Com mais um resultado ruim, os jogadores deixaram o campo ao som de vaias e de “time sem vergonha”. O atacante repudiou a atitude dos torcedores e falou sobre as dificuldades da equipe, já que estão com dois meses de salários e cinco meses de direitos de imagem atrasados.

“’Time sem vergonha’ eles (torcedores) não têm razão nunca, porque quem tá lá dentro do clube sabe o que a gente (jogadores) está passando, sabe o que a gente está sofrendo e estamos tentando honrar a camisa. Então, nessa partida, eles erraram com a gente”.

Mais tarde, em entrevista ao “Bem, amigos”, Luciano lembrou que, apesar da situação ruim no campeonato nacional, o Fluminense está na semifinal da Sul-Americana.

“A gente é profissional. Todos os jogadores que estão dentro de campo estão tentando, buscando essa vitória. A força vem das nossas famílias. É um momento muito difícil, complicado. Estamos numa semifinal de campeonato com essa situação toda. A força vem da nossa família. Temos um grupo unido e estamos seguindo nessa batalha esperando que possam vir dias melhores no Fluminense” finalizou.

Na próxima quinta-feira (22), o Fluminense enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, às 21h. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o 13º colocado, com 42 pontos. Enquanto a equipe baiana é o 11º, com 44 pontos.