Aguirre quebra silêncio sobre saída do São Paulo: ''Sentimento de que entregamos todo o possível'' 

O ex-técnico do São Paulo, Diego Aguirre, se pronunciou pela primeira vez, em pouco mais de uma semana, após sua demissão no clube.

Na sua conta oficial do Instagram, Aguirre afirmou que quando chegou no São Paulo, o clube alcançou um patamar que ninguém esperava.

"Defendendo essa equipe vivemos grandes momentos e chegamos a um patamar que ninguém esperava quando a temporada se iniciou. Porém, termos alcançado o auge de nossas possibilidades criou uma realidade que impressionou a todos", afirmou o ex-técnico.

O uruguaio foi contratado em março para assumir a vaga deixada por Dorival Júnior ainda no Campeonato Paulista. Aguirre levou o time à liderança do Campeonato Brasileiro, terminando o primeiro turno na liderança. No segundo turno o rendimento da equipe caiu, e o tricolor viu o Palmeiras se distanciar na ponta da tabela.

Em sua publicação, Aguirre se despediu do clube afirmando que a o objetivo do seu trabalho foi alcançado, deixando o time classificado para a Libertadores de 2019. "Me despeço do São Paulo com o sentimento de que entregamos todo o possível, e a vaga na próxima Libertadores é a prova de que o objetivo foi alcançado".

A probabilidade do time não conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem estipulou a demissão do técnico. Diego Aguirre comandou o São Paulo em 43 jogos, somando 19 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, com 55,81% de aproveitamento.