Com gol de Richarlison, Brasil vence Camarões em último amistoso do ano

Nesta terça-feira (20), o Brasil venceu o amistoso contra Camarões por 1 a 0 no Estádio de Milton Keynes, na Inglaterra. Richarlison marcou o gol da seleção brasileira ainda no primeiro tempo.

A primeira grande chance foi do Brasil, aos quatro minutos de jogo. Após cruzamento de Alex Sandro, Allan dominou no peito e bateu para o gol. Onana fez boa defesa e evitou o que seria o primeiro gol da partida.

No minuto seguinte, Neymar chutou para o gol, mas a bola passou longe. Logo após o chute, o atacante caiu com dores na virilha. Com isso, ele foi substituído por Richarlison aos seis minutos do primeiro tempo.

Aos 13 minutos, outra boa chance para a seleção brasileira. Willian cobrou falta fechada, na direção do gol. Ninguém conseguiu desviar e o goleiro Onana defendeu. O Brasil teve mais uma chance aos 20 minutos, dessa vez com Firmino. Willian cruzou rasteiro e Firmino dominou, mas bateu em cima do goleiro.

A seleção brasileira permaneceu o primeiro tempo no ataque, mas com dificuldades para furar a defesa camaronesa. E a seleção de Camarões não teve muitas chances de perigo.

Aos 36 minutos, o Brasil teve uma falta perigosa a seu favor após Richarlison ser derrubado em frente à área. Danilo cobrou, a bola desviou na barreira e foi para escanteio. No minuto seguinte, Richarlison cruzou na área. Firmino cabeceou para o chão, mas a bola foi para fora.

Aos 44 minutos, o Brasil abriu o placar com Richarlison. Willian cobrou escanteio na área e o atacante subiu sozinho para cabecear para o gol. Logo após o gol, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

O Brasil voltou para a segunda etapa no mesmo ritmo e logo no primeiro lance já assustou a equipe de Camarões. Willian cobrou escanteio direto para o gol, o que surpreendeu o goleiro Ondoa, que entrou no intervalo. Ele espalmou para fora.

Aos sete minutos, foi a vez da seleção camaronesa chegar ao ataque. Após cruzamento de Ekambi, Bahoken apareceu livre na entrada da área, mas desviou para fora. Grande chance perdida de Camarões. Aos nove minutos, Ekambi bateu com perigo para o gol. Ederson fez a defesa.

Aos 14 minutos, o Brasil teve a chance de ampliar com Danilo. Ele recebeu de Willian e bateu rasteiro, mas a bola bateu na trave. Aos 17 minutos, Camarões teve um escanteio, que Ederson defendeu sem problemas e iniciou o contra-ataque do Brasil, com Gabriel Jesus, que foi derrubado.

Aos 27 minutos, Douglas Costa tocou para Alex Sandro. O lateral invadiu a área e chutou forte para o gol, mas a bola foi por cima do gol. Aos 31, foi a vez de Allan soltar a bomba, que o goleiro Ondoa defendeu.

Aos 42 minutos, após cruzamento de Allan, Gabriel Jesus tentou o chute e Ondoa fez grande defesa. No rebote, Richarlison chutou para o gol e o goleiro camaronês fez outra excelente defesa.

No último lance do jogo, aos 46 minutos, a seleção de Camarões teve a chance de empatar com Zoua. Após bola levantada na área, ele subiu por trás da defesa e cabeceou para o chão. Ederson defendeu e Marquinhos afastou o perigo.

Este foi o quarto jogo amistoso após a eliminação na Copa do Mundo. A seleção venceu todos os quatro jogos e não levou nenhum gol. As outras vitórias foram sobre Uruguai, Estados Unidos e El Salvador.