Palmeiras decacampeão: depois de campanhas ruins, Verdão volta a ser protagonista no Brasileirão 

O Palmeiras acaba de ganhar o seu 10° título Brasileiro. Mas essa relação com o campeonato mais importante do Brasil passou por tempos ruins.

Antes de ser campeão em 2016, o Palmeiras estava há 22 anos na fila. A última conquista tinha sido em 1994, quando o campeonato ainda era mata-mata.Desde então, o Verdão teve uma decaída. Em 2002, o time caiu para a Série B pela primeira vez, retornando no ano seguinte, como campeão.

O Palmeiras seguia como mero coadjuvante no Brasileirão. Em 2009, parecia que, finalmente, o título chegaria. Seria o primeiro na era dos pontos corridos. Após passar 17 rodadas na liderança, o alviverde perdeu a liderança na 34ª rodada e terminou o campeonato fora do G-4.

A fila foi aumentando, as zoações de rivais também. Em 2012, mais um rebaixamento, também retornando no ano seguinte como campeão.2014, o ano do centenário do Palmeiras, também foi uma vergonha; o time quase caiu pela terceira vez, se salvando na última rodada.

Os ares começaram a mudar em 2015. O então presidente Paulo Nobre fecha um patrocínio master com a Crefisa, dá um chapéu em dois rivais e anuncia a contratação do atacante Dudu, sem contar que foi o primeiro ano de funcionamento do Allianz Parque. A campanha no Brasileirão, porém, não foi tão brilhante, ficando em oitavo lugar.

Chega 2016 e mais investimentos no clube. O Palmeiras queria acabar com a fila e se tornar o maior campeão nacional. No dia 27 de novembro, após vencer a Chapecoense no Allianz, o time comandado por Cuca levantou a taça.

Em 2017, o Verdão passou sem títulos. Porém, a sua campanha no Brasileirão foi de destaque, sendo vice-líder. O Palmeiras disputou até o final com o maior rival, Corinthians.

Já na atual temporada, o foco maior era a Libertadores. O Palmeiras, até a pausa para a Copa do Mundo, estava longe da disputa pelo título. Com a chegada do técnico Felipão, o time mudou; tanto que o time está invicto há mais de 20 jogos, batendo recorde de invencibilidade e superou rivais como Internacional e Flamengo e levantou pela décima vez a taça de Campeão Brasileiro. Após anos difíceis, o Palmeiras parece ter feito as pazes com o campeonato nacional.