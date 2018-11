Palmeiras pode alcançar segunda melhor marca em sua história com recorde de invencibilidade

Sem perder há 22 jogos contando com o resultado por 1 a 0 diante do Vasco no São Januário, que assegurou o título de Campeão Brasileiro 2018, o Palmeiras já estabeleceu o recorde de invencibilidade do Brasileirão na era dos pontos corridos, como ocorre desde 2003. A marca foi alcançada no empate por 1 a 1 diante do Paraná na 35ª rodada, quando o Verdão atingiu 20 pontos conquistados sem nenhuma derrota. Quem estava à frente da melhor marca era o Corinthians, que se sagrou campeão tendo 19 jogos invictos no Brasileirão de 2017.

Coincidência ou não, a sequência de invencibilidade que estabeleceu o recorde teve início justamente na vitória por 3 a 0 contra a equipe paranaense, no Allianz Parque. Na ocasião, a equipe alviverde era comandada pelo interino Wesley Carvalho após a demissão do treinador Roger Machado, que não vinha agradando no comando técnico. Com este feito, o Verdão agora segue em busca de igualar a segunda maior sequência de invencibilidade na história do clube no campeonato.

A equipe Alviverde tem a última rodada do Brasileirão pela frente para atingir a segunda melhor marca de sua história com recorde de invencibilidade. Uma vitória simples ou até mesmo um empate diante do Vitória no Allianz Parque no próximo domingo (2) garante os 23 jogos invictos.

Nos anos de 1993 e 1994, onde o Palmeiras também se sagrou campeão, foram 23 partidas sem sair de campo derrotado. Essa marca pode ser novamente alcançada pelo Alviverde caso encerre esta edição do campeonato sem perder nenhuma partida, restando apenas o embate diante do Vasco, no domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro, e contra o Vitória, no Allianz Parque, onde receberá a taça de Campeão Brasileiro.

​O período em que ocorreram os 23 jogos invictos no Campeonato Brasileiro se iniciou em 10 de novembro de 1993, quando a equipe perdeu para o Santos por 1 a 0, e se encerrou no dia 22 de outubro de 1994, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo. Nesse período, foram 19 vitórias e quatro empates, garantindo o título de 1993, e em 1994, onde o Brasileirão teve novamente o Palmeiras como campeão.

O recorde de invencibilidade do Verdão em Campeonatos Brasileiros se mantém entre 1972 e 1973, quando a Segunda Academia garantiu 26 partidas sem perder um jogo sequer. Assim como em 1993 e 1994, nas duas temporadas desta maior marca, o Palmeiras também levantou a taça de campeão.

