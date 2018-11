América-MG ganha Zé Ricardo e convoca torcida para duelo contra o Bahia 

O América-MG tenta esquecer a goleada sofrida diante do Palmeiras na última quarta-feira por 4 a 0, em São Paulo. Os comandados de Givanildo Oliveira focam agora a partida contra o Bahia neste domingo (25), às 19h, no estádio Independência. Para este confronto, o Alviverde novamente terá mudanças na equipe que entra em campo.

Desde que reassumiu o Coelho, Givanildo contou com o atacante Ademir para o ataque em todas as oportunidades - Internacional, Santos e Palmeiras - No último jogo, o atacante levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra o Bahia.

Em seu lugar, o técnico americano tem Robinho e Aylon como opções ofensivas. Para o meio campo, Givanildo tem a volta de Zé Ricardo, que volta de suspenção cumprida na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Finais"