Com gol nos acréscimos, Atlético-MG vence e tira invencibilidade do Internacional no Beira-Rio

Em jogo eletrizante, com direito a gol no apagar das luzes, o Atlético-MG venceu o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cazares, na etapa inicial, e Terens, aos 47 do segundo tempo, marcaram os gols do Galo. D'Alessandro, de pênalti, anotou a favor do Colorado.

Com o resultado, o Atlético-MG segue na sexta posição, agora, com 56 pontos. A vitória nesta quarta-feira (21) foi a terceira seguida sob o comando de Levir Culpi, recém-chegado ao clube. Antes, havia batido Paraná e Bahia. Já o Inter perde a sua segunda seguida e também quaisquer chances de conquistar o título brasileiro.

+ Veja como foi o tempo real da partida

O Atlético-MG foi superior ao Inter no primeiro tempo. Com os estrangeiros Cazares e Chará inspirados, o Galo conseguiu levar vantagem na maioria dos lances, principalmente em jogadas de contra-ataque. E foi assim que o visitantes chegaram ao seu primeiro gol. Aos 42 minutos, Cazares recebeu passe na esquerda e arrancou em velocidade em direção à área. Na saída do Lomba, ele chutou e abriu o placar para o Galo.

Já no segundo tempo, o Internacional, em desvantagem, voltou mais ofensivo. Todavia, contava com a noite ruim de Leandro Damião, que mesmo perdendo chances claras de gol, sofreu o pênalti convertido por D'Alessandro, aos 37 minutos do segundo tempo. Quando o jogo já se encaminhava para o empate, o Atlético foi novamente mortal no contra-ataque. Aos 47 minutos, Cazares, grande nome do jogo, arrancou pela direita e encontrou Terenz, que só teve o trabalho para desviar para o gol e decretar a vitória atleticana no Beira-Rio.

Na próxima rodada, o Internacional volta ao Beira-Rio no domingo (25), quando recebe o Fluminense. Já o Atlético-MG enfrenta o Santos, sábado (24), na Vila.