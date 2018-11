Com gol de Léo Pereira, Atlético-PR bate Corinthians e segue na luta pelo G-4

O Atlético-PR recebeu o Corinthians na noite desta quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 36ª rodada da Série A. Com com de Léo Pereira, o Furacão venceu mais uma em casa e se manteve na luta pela vaga na Libertadores de 2019. Já o Corinthians sofreu sua 15ª derrota nesta edição do Brasileirão.



Com a vitória, o Atlético-PR vai a 53 pontos, apenas três atrás do xará mineiro, e sonha com a vaga na competição continental por duas frentes: no Brasileirão e na Sul-Americana. Do outro lado, a equipe paulista, mesmo com a nova derrota, praticamente se livra do pesadelo do rebaixamento, já que permanece a 6 pontos da zona da degola, com os mesmo 6 pontos a serem disputados nas próximas duas rodadas.



O início do primeiro tempo na Arena da Baixada foi marcado por um Corinthians dominante - raridade até aqui no campeonato -, com Danilo aparecendo bem na área e Mateus Vital fazendo tabelas com Pedrinho, criando logo de cara duas boas ofensivas. O Atlético-PR só se encontrou em campo após os 30 minutos da primeira etapa, mas parou no goleiro Cássio.



O Furacão voltou para o segundo tempo com muita velocidade e intensidade, sufocando o Corinthians e marcando logo aos 6 minutos de jogo, quando Raphael Veiga achou Léo Pereira na área com um bom cruzamento. Mas o time da casa não parou por aí. Cássio foi obrigado a realizar boas defesas e salvou o time de uma placar mais elástico. No fim, Jair Ventura tentou alguma mudança com Clayson e Araos, mas sem sucesso.



O Atlético-PR encara a equipe do Ceará na próxima rodada, novamente dentro de casa, no próximo domingo (25), às 17h, em jogo que pode colocar a equipe na zona de classificação para a Libertadores caso vença e o Atlético-MG sofra uma derrota para o Santos.



Pelos lados do Parque São Jorge, a equipe alvinegra enfrenta a Chapecoense, na Arena Corinthians, também no próximo domingo (25), às 19h, em jogo que pode garantir a equipe na Série A de 2019.