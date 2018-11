Bahia e Fluminense duelam buscando afastar de vez qualquer risco de rebaixamento

Em duelo de tricolores, Bahia e Fluminense duelam com objetivos semelhantes na noite desta quinta-feira (22), às 21h, no Barradão. O time baiano é o 11º colocado, com 44 pontos, e busca vencer para afastar qualquer risco de rebaixamento no Brasileirão. Mesma situação da equipe carioca, que encontra-se em situação mais delicada: é o 13º com 42 pontos. A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real.

O último encontro entre as equipes aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. Pela 17ª rodada, Bahia e Fluminense apenas empataram em 1 a 1, no Maracanã. Pedro e Edigar Junio anotaram os gols daquele confronto.

Bahia e Fluminense já se enfrentaram em 43 oportunidades pelo Campeonato Brasileiro, com 20 vitórias do time carioca, 15 empates e somente oito triunfos baianos. No quesito gols marcados, o Flu também leva vantagem: 54 contra 35.

Flavio Rodrigues de Souza apitará o confronto entre Bahia e Fluminense. Ele terá como auxiliares Alex Ang Ribeiro e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo. O trio é de São Paulo.

Gilberto é dúvida no Bahia

Artilheiro do Bahia no Brasileiro com oito gols, o atacante não tem presença garantida contra o Fluminense. Mesmo recuperado de dores no joelho, ele pode começar a partida desta quinta-feira no banco de reservas, a exemplo do que aconteceu na derrota para o Atlético-MG.

''Acho que até que o jogo dele foi melhor do que tem apresentado nos treinamentos em termo de mobilidade. Gilberto é um cara muito focado. Mas ele ainda não está totalmente recuperado. Não é que ele não esteja recuperado. Ele está, mas é uma lesão que ainda traz dor em determinado movimento do pé, quando pega na ponta, em finalização chapada. É uma dor aguda, forte. Então você às vezes joga e treina com receio para não sofrer a dor. Só nesse quesito ele está passando por processo para tentar esquecer isso. Queremos contar o mais rápido possível com ele para iniciar uma partida. Não sabemos ainda se vai ser possível para essa ou para as últimas duas partidas'', afirmou Enderson Moreira.

Caso vença, o Bahia pode garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2019. De quebra, elimina qualquer risco de rebaixamento. Assim, o Bahia deve ir a campo com: Bruno, Grolli, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore e Elton; Ramires, Élber e Zé Rafael; Edigar Junio.

Flu busca acabar com jejum de vitória e de gols

O Fluminense vive seu pior momento na temporada. Sem vencer há cinco jogos, o time também também passa por uma seca de gols. Desde a vitória contra o Atlético-MG, em 21 de outubro, que o Tricolor não sabe o que é balançar as redes. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates, somando apenas dois pontos em 15 possíveis.

''Pressão maior do que vivemos o ano inteiro é difícil. Desde que o ano começou vivemos uma corda bamba. Tem que ganhar, jogar bem, crise política... Não tem como colocar mais pressão em cima do nosso grupo. Não temos uma situação tão confortável, mas também não é tão delicada. Se está ruim para nós, imagina para os quatro na zona de rebaixamento. Precisamos fazer um bom jogo, transformar em gols as nossas oportunidades, sair de lá tranquilos e focar na Sul-Americana semana que vem'', disse o volante Jadson.

Para o jogo desta quinta-feira, Cabezas (dores no pé direito), Dodi (dores no tornozelo esquerdo), Richard (suspenso), Airton (estiramento na coxa direita) estão fora. Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Júlio César, Gum, Digão e Paulo Ricardo; Léo (Igor Julião), Jadson, Fernando Neto e Sornoza e Ayrton Lucas; Luciano e Everaldo.