Flamengo derrota Grêmio no Maracanã e segue na disputa pelo título 

Na noite desta quarta-feira (21), Flamengo e Grêmio se enfrentaram no Maracanã. A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já se encontram matematicamente garantidas na Libertadores 2019, porém, ainda com chances de ser campeão, o time da casa buscou até o fim o resultado. No duelo, o Rubro-Negro foi superior, manteve a posse de bola, e com um gol de Fernando Uribe logo no início do segundo tempo e um de Diego no final, conseguiu mais uma vitória no campeonato, garantindo três pontos importantes na briga pelo título.

No início da partida, o Flamengo pressionou a saída de bola do Grêmio dificultando as chegadas do adversário. O Rubro-Negro optou mais pelas jogadas na esquerda, com a movimentação de Vitinho e Diego. O time carioca encontrava facilidade na recuperação da bola e sempre em superioridade numérica nas jogadas pelos lados.

O primeiro cartão amarelo do jogo apareceu aos 19 do primeiro tempo, para o volante Matheus Henrique, após atingir Vitinho por baixo. Aos 21, após cabeçada de Uribe, a bola desviou em Jael e explodiu na trave esquerda de Paulo Victor. O lance quase resultou no primeiro gol da partida. Ainda no primeiro tempo, Vitinho fez uma bela jogada na esquerda, tocando com Cuéllar. O volante conseguiu passar pelo marcador, invadiu a área e tocou para o meio. Uribe dividiu com Bruno Cortez, e a bola sobrou livre para Renê, que, com Paulo Victor já batido, chutou para fora. Geromel chegou a desviar, mas o árbitro não deu escanteio.

O Grêmio manteve um primeiro tempo regular. Conseguiu segurar o Flamengo na defesa, embora tenha cedido algumas chances. Na frente, o time jogou muito espaçado. Jean Pyerre ficou muito isolado na hora de puxar contra-ataque, mas conseguiu dois bons passes (Everton e Leonardo). Ramiro deu intensidade na marcação, mas contribuiu pouco no ataque. Matheus H. alternou entre erros e boas participações. A primeira etapa seguiu até os 49.

Na volta do intervalo, em menos de dois minutos, Fernando Uribe abriu o placar para o Flamengo. Éverton Ribeiro cruzou para a área, Réver tocou de cabeça, e Uribe subiu para tocar com o pé direito para as redes. O Grêmio seguiu tentando dar a resposta e trocou passes no campo de ataque, mas não conseguiu furar a defesa Rubro-Negra. O tricolor que antes esperava, começou a tentar pressionar a equipe carioca. Aos 14 minutos, Matheus Henrique deixou o campo para a entrada do meia Alisson. Aos 16, em ataque Rubro-Negro, Diego cruzou no meio da área, Réver subiu mais que todo mundo e cabeceou no canto esquerdo de Paulo Victor. Ramiro tirou debaixo do travessão. Quase o segundo do Fla.

Aos 21, Uribe saiu de campo para dar lugar a Berrío, quatro minutos depois, Jean Pyerre deu lugar a Thaciano no Grêmio e logo após, Jael também foi substituído por André. Com a saída de Uribe, Éverton Ribeiro ficou mais centralizado e Berrío, como de costume, abriu na direita. Pará e Arão fizeram grande partida pelo lado direito, irretocáveis na defesa e no ataque. Aos 40 do segundo tempo, Éverton Ribeiro deu lugar a Jean Lucas e Vitinho, muito vaiado por parte da torcida, saiu para a entrada de Marlos Moreno.

No fim da partida, a equipe gaúcha teve boa chance após Alisson cruzar no meio da área. Geromel subiu e cabeceou no canto esquerdo, mas César defendeu e mandou para escanteio, que foi cobrado e Réver afastou o perigo.

Aos 44, Berrío desceu pela esquerda e cruzou para a área. Sozinho na frente de Paulo Victor, Diego tocou no canto direito e fez o segundo do Flamengo. O meia partiu para a torcida e foi advertido com cartão amarelo, após tirar a camisa na comemoração.

Após vitória, o Flamengo segue na disputa pelo título, apesar da vitória do Palmeiras por 4 a 0 em cima do América-MG. A diferença entre as equipes segue com cinco pontos, restando apenas seis a serem disputados, o que dificulta mas não impossibilita uma reviravolta no final do campeonato.

O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será contra o Cruzeiro, no domingo (25), às 17h, no Mineirão. Já o Grêmio encara o Vitória no Barradão. O Palmeiras encontra o Vasco, no Rio de Janeiro, também no domingo. Se o time paulista vencer a partida, garante o título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência.