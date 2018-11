Palmeiras atropela América-MG e fica a uma vitória do título brasileiro

O Palmeiras provou sua força jogando Allianz Parque, aplicando uma goleada de 4 a 0 em cima do América-MG, na noite dessa quarta-feira (21). Luan, William, Dudu e Deyverson fizeram os gols que sacramentaram a vitória palmeirense.

O alviverde começou assustando, tentando abrir o placar logo cedo. Aos dois, Dudu arriscou de perna direita, colocado, mas mandou por cima do gol. Um minuto depois, o camisa sete cruzou e William deu um carrinho na bola e quase empurrou para as redes.

A pressão dos mandantes continuou e, aos 20, novamente com Dudu, chegou com perigo. Em lance pelo lado esquerdo, o atacante do Porco superou a marcação, invadiu a área e chutou forte. A chance foi em cima de João Ricardo, que espalmou e afastou a oportunidade.

O Coelho tentava entrar na partida, equilibrando principalmente a posse de bola. Porém a dificuldade dos visitantes foi chegar ao setor ofensivo, passando toda a primeira etapa sem finalizar. Já o problema do time da casa estava na pontaria, acertando a meta apenas quatro vezes, em 15 tentativas.

No fim do primeiro tempo, Lucas Lima fez o passe para William, que jogou como pivô, ajeitando para Victor Luis pegar de primeira e raspar a trave adversária. Pouco depois, Dudu encontrou Borja livre de marcação, mas o colombiano acabou mandando por cima.

Após o intervalo, Deyverson entrou no lugar de Borja e na primeira tentativa marcou. Porém, a arbitragem assinalou, corretamente, a posição de impedimento. Aos 13, Lucas Lima cruzou, a zaga não afastou e Luan colocou o alviverde na frente.

A vantagem deu tranquilidade ao Porco, que passou a dominar com tranquilidade o confronto. Com 30 minutos, Mayke invadiu a área, tentou o passe e a defesa cortou errado. A bola ficou com Dudu, que rolou para William, de leve, ampliar.

O terceiro veio pouco depois. Em jogada de contra-ataque rápido, Lucas Lima virou o jogo e encontrou Dudu na entrada da meia lua. Ele girou, se posicionou e finalizou forte, com efeito, guardando no ângulo de João Ricardo, fazendo um belo gol.

Aos 36, Deyverson deixou o dele e sacramentou a goleada. Lucas Lima lançou para Mayke na direita, que fez o cruzamento certeiro para o atacante mergulhar de cabeça e marcar o quarto do jogo.

Mesmo com o resultado favorável, o líder do campeonato ainda não pôde soltar o grito de campeão, já o Flamengo também venceu na rodada e manteve possibilidades matemáticas de conquistar o título. Já o Coelho continua pressionado pelo rebaixamento, sendo o primeiro time no Z4 do torneio.

Os dois clubes voltam a campo no próximo domingo (24). Às 17h, o Palmeiras visita o Vasco, em São Januário, podendo ser oficialmente o campeão, caso vença. Mais tarde, às 19h, o América-MG recebe o Bahia, no estádio Independência.