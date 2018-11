Santos e Botafogo empatam e dão adeus ao sonho da Libertadores

Santos e Botafogo fizeram um jogo disputado na Vila Belmiro. As duas equipes entraram em busca da sonhada vaga para a pré-Libertadores, mas com o empate e a vitória do Atlético Mineiro sob o Internacional, os dois alvinegros não conseguiram atingir seus objetivos.

O primeiro tempo foi marcado por duas equipes buscando o gol, em alguns momentos o Botafogo foi superior, mas não conseguiu marcar. Diferentemente do Santos, que após suportar uma pressão inicial do Alvinegro Carioca, conseguiu chegar ao seu primeiro gol aos 36 minutos, com Rodrygo, que não marcava gol há três meses.

No segundo tempo, as duas equipes continuaram a buscar a vitória e logo com três minutos de jogo, o Bota colocou uma bola na trave. Mantendo uma pressão nos minutos iniciais da segunda etapa, o time de Zé Ricardo conseguiu empatar a partida com seu centroavante, Brenner, que assim como o autor do gol do Santos, quebrou um jejum de um grande tempo sem marcar. Os dois times continuaram buscando o gol, mas o empate persistiu no placar.

As duas equipes já estão livres do risco do rebaixamento e não possuem mais chances matemáticas de classificação para Libertadores, portanto, a briga dos Alvinegros é pela garantia da vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Peixe volta a campo no sábado (24), contra o Atlético Mineiro. Enquanto o Botafogo enfrenta o Paraná, em jogo que deve marcar a despedida do goleiro Jefferson.