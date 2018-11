Em cenários distintos, Vasco e São Paulo se enfrentam no Brasileirão

Vasco e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (22) pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O palco da partida será o estádio de São Januário, às 20h, no Rio de Janeiro.

As equipes têm objetivos opostos no campeonato. Enquanto o Vasco tenta se livrar do rebaixamento, os paulistas brigam diretamente com o Grêmio por uma vaga no G-4, colocação que classifica diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Antes do início da 36 ª rodada, o time da colina tinha 32,4% de cair para a Série B.

Retorno do artilheiro cruzmaltino

O técnico Alberto Valentim, em entrevista, confirmou a volta do atacante argentino após desfalcar a equipe nas últimas duas partidas por conta de uma lesão no pé direito. "Maxi recuperou bem, está sem dor, batendo na bola, fazendo tudo. Contamos com ele. Esperamos ele 100% nesta quinta-feira. É um jogador muito importante para o Vasco, tem nos ajudado e passado tranquilidade aos demais companheiros".

Foto: Rafael Ribeiro / Vasco

Desfalque no comando

Alberto Valentim foi expulso na última partida diante o Corinthians após arremessar um copo e cumprirá suspensão. Fernando Miranda, auxiliar-técnico, o substituirá. Valentim disse que foi uma expulsão injusta.

"Foi uma expulsão injusta, em momento algum reclamei com a arbitragem. Fiz um movimento com copo porque teve um escanteio contra o meu time. Não tem nada a ver com a arbitragem, não me dirigi em momento algum contra eles", disse o técnico.

Carlos Gregório Jr. / Vasco

Dúvida no gol

O goleiro Martín Silva chegará ao Rio de Janeiro na quinta-feira após um período na seleção do Uruguai e ainda não foi confirmado se será relacionado para a partida. Fernando Miguel deverá ser titular.

Departamento médico cheio

O São Paulo contará com seis desfalques diante o Vasco. Cinco dos desfalques são por conta de lesão. O zagueiro Bruno Alves é único desfalque por conta de suspensão.

Entre os lesionados estão Diego Souza (dores no joelho direito), Brenner (edema na coxa esquerda), Gonzalo Carneiro (problema muscular na coxa direita), Joao Rojas (cirurgia no joelho direito, só volta em 2019), Luan (entorse no joelho direito). Por ter quatro desfalques no setor ofensivo, o atacante Pedro Bertoluzzo, do time de

aspirantes, foi relacionado para a partida.

Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net

Dor de cabeça para Jardine

André Jardine tem dúvida para escalar o time titular. Rodrigo Caio deve substituir Bruno Alves, mas Anderson Martins se recuperou de amigdalite e foi relacionado.

Outro retorno é o do atacante Helinho, que volta como opção após sentir dores nas duas panturrilhas. Tréllez deve começar como titular.