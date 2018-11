Resultado Vasco x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro (2x0)

Vasco : Fernando Miguel; Luiz Gustavo, Werley (Henríquez, min. 30/2ºt), Leandro Castán, Henrique; Desábato (Willian Maranhão, min. 37/2ºt, Andrey, Kelvin (Caio Monteiro, min. 29/2ºt), Thiago Galhardo, Yago Pikachu; Maxi López. Técnico: Fernando Miranda (auxiliar)

São Paulo : Jean; Bruno Peres, Arbboleda, Rodrigo Caio, Reinaldo; Jucilei, Hudson (Shaylon, min. 18/2ºt); Helinho (Antony, min. 37/2ºt), Nenê, Everton; Tréllez (Pedro, min. 27/2ºt). Técnico: André Jardine

Placar : 1-0, min. 18/1ºt, Andrey. 2-0, min. 50/2ºt, Yago Pikachu