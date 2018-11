Atlético-MG confirma interesse em Galdezani e empresário revela ofertas de outros clubes

Os trabalhos na Cidade do Galo estão para encerrar e os contratos de empréstimo de alguns jogadores também. Juninho (Palmeiras), Tomás Andrade (River Plate-ARG) e Matheus Galdezani (Coritiba), são os atletas que tem vínculo de empréstimo com o Atlético-MG encerrando no próximo 31 de dezembro.

O primeiro pouco teve oportunidades, porém quando teve foi mal e saiu queimado com a torcida. Tomás Andrade alternou entre altos e baixos e não convenceu a comissão técnica com um futebol regular. Já Galdezani, teve regularidade durante o ano, vem tendo chances com Levir e deve continuar em Belo Horizonte para 2019, é o que deseja o jogador e o diretor de futebol do Atlético, Marques.

"O Galdezani é um atleta que a gente entende que ainda pode ajudar muito o Atlético. Foi assim durante toda a temporada. Nem sempre foi titular, mas sempre esteve pronto para entrar em qualquer circunstância nos jogos. Ajudou muito neste sentido. A gente tem, sim, a ideia de permanência desse atleta. Vamos sentar com o Coritiba e ver a melhor possibilidade, a melhor situação para os dois clubes para que isso aconteça", destacou Marques em entrevista com o GloboEsporte.com

Para adquirir Galdezani, o Atlético terá que desembolsar R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos. Este foi o valor fixado no contrato de empréstimo quando chegou ao clube. Até agora, a diretoria atleticana não manifestou sobre nenhuma negociação. O alvinegro tem até 31 de dezembro para quitar o dinheiro e ficar com o atleta em definitivo.

Em conversa com a reportagem do GloboEsporte.com, o empresário de Matheus Galdezani, Eduardo Maluf, afirmou que seu jogador só permanece no Galo se o clube efetuar a compra dos direitos - sem opção de prorrogação de empréstimo -. Maluf revelou, também, o interesse de clubes da série A, Europa e Arábia no futebol de Galdezani.

"Fora de cogitação - prorrogação do empréstimo -. Ele tem proposta de venda para a Europa e a Arábia. Ele tem proposta de clubes de São Paulo, da Série A. Todas (as ofertas são) de compra. O Coritiba não empresta. Está acabando o contrato de empréstimo. Se o Atlético não fizer a opção por ele, o Matheus tem muita procura. A opção é total pelo Atlético até o último instante, muito por conta da oportunidade que deram para ele. Se, infelizmente, não for oficial a procura, ele vai seguir o caminho dele. O Matheus tem proposta de grandes clubes do Brasil", disse Eduardo Maluf ao GloboEsporte.com

O empresário do atleta, reiterou, também, o que já foi dito por Galdezani em outra oportunidade em entrevista coletiva no CT, a vontade de permanência.

"O Atlético tem total preferência para a compra, muito por conta da nossa relação com o Atlético, que está ótima. É o desejo dele (ficar), mas ele é profissional. Ele está super adaptado, gosta do clube, foi muito bom o ano para ele. Ele está muito bem", finalizou.

Pedido pelo ex-técnico Thiago Larghi, Galdezani chegou no início de abril ao Atlético. Até agora, ele tem 23 jogos e um gol marcado com a camisa preta e branca.