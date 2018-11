Em três minutos, Bahia marca dois gols e vence o Fluminense na Fonte Nova

Nesta quinta-feira (22), o Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0, na Fonte Nova, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael e Edigar Junio marcaram os gols num intervalo de três minutos, no início do segundo tempo.

O Fluminense teve a primeira chance no jogo. Aos dez minutos, Everaldo marcou para o Tricolor, após jogada entre Sornoza e Luciano. Mas o gol foi anulado, pois o bandeirinha marcou posição irregular.

No minuto seguinte, foi a vez do Bahia assustar. Rodolfo, que substituiu Júlio César na última hora, fez duas boas defesas em tentativas de Edigar Junio e Ramires, que chutou cara a cara com o goleiro.

Aos 26 minutos, Paulinho recebeu passe e ficou cara a cara com Rodolfo, mas o lance foi parado, pois o bandeirinha marcou impedimento. Aos 32 minutos o Fluminense teve a chance após um contra-ataque. Jadson tocou para Everaldo, que chutou para o gol, mas a bola parou na defesa do Bahia.

Aos 40 minutos, mais uma chance para o Bahia, dessa vez com Elton. Após erro de Jadson, ele pegou a sobra e chutou. Mais uma vez o goleiro Rodolfo salvou o que seria o primeiro gol do Bahia.

O segundo tempo começou com o Fluminense atacando. Logo no primeiro minuto de jogo, Ayrton Lucas ganhou dividida com Bruno e tentou o passe para Luciano, mas a defesa baiana conseguiu fazer o corte.

Aos sete minutos, o Bahia abriu o placar com Zé Rafael. Gum foi desarmado ainda na defesa e Elton levantou na área. O meia subiu para cabecear para o fundo das redes. Três minutos depois veio o segundo gol do Bahia. Paulo Ricardo recuou para Rodolfo, que tentou tirar, mas a bola ficou com Edigar Junio, que mandou para o gol.

Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Zé Rafael cabeceou para o gol e a bola passou perto do gol de Rodolfo. Seria o segundo dele na partida.

Aos 39 minutos, o Fluminense tentou diminuir com Marcos Jr. Após tabela entre Luciano e Sornoza, o atacante chutou para o gol, mas o goleiro Douglas fez boa defesa. Dois minutos depois, o Tricolor teve mais uma chance com Sornoza, que arriscou o chute da entrada da área. A bola passou raspando na trave.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 47 pontos, mas permaneceu na 11ª colocação. Com 42 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, o Fluminense também permaneceu na mesma posição, é o 13º na tabela de classificação.

No próximo domingo (25), o Bahia vai até Minas Gerais enfrentar o América-MG, no Independência, às 19h. No mesmo dia e horário o Fluminense encara o Internacional, no Beira-Rio. As partidas são válidas pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.