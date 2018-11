Tiago Alves pede mais ambição ao Ceará e cogita vaga na Sul-Americana

O Ceará bateu o Paraná por 1 a 0 na Arena Castelão e abriu quatro pontos de distância para o Z-4, com apenas duas rodadas a serem disputadas. Com a volta por cima, já que antes da parada para a Copa do Mundo, o Alvinegro somava apenas cinco pontos e ainda não tinha vencido no Brasileirão, o zagueiro Tiago Alves fez questão de celebrar o alívio na reta final do Vovô.

"Primeiro glorifico a Deus, porque sei que ainda falta um pouco para a gente conseguir o nosso objetivo, mas a gente está firmado em uma palavra. Eu creio que Deus vai honrar esse grupo, que se dedicou e tem fé e que pôde reverter uma situação em que muitos achavam que a gente estava derrotado. Mas a gente está muito vivo na competição", afirmou.

Na próxima rodada, o Alvinegro cearense visita o Atlético-PR. Empatado em pontos com o Fluminense, primeiro da zona de classificação à Copa Sul-Americana, o Ceará pode sonhar com uma vaga na competição internacional. Tiago Alves cobrou que a equipe seja mais ambiciosa para correr atrás desse objetivo.

"A gente tem de ter um pouquinho mais de ambição. A gente não pode se contentar em apenas fazer um gol. A gente jogou um pouquinho abaixo no segundo tempo, creio eu. A gente vai consertar. Faltam duas partidas, duas decisões. Queremos buscar fugir do rebaixamento e buscar a Sul-Americana, a gente tem condição de chegar", finalizou.