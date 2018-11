Em confronto direto, Leandro Pereira decide, Chapecoense vence Sport e sai do Z-4

Leandro Pereira, aos dois e sete minutos do 1ºT (Chapecoense); Michel Bastos, aos 22 minutos do 2ºT (Sport)

A Chapecoense está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (22), venceu o Sport por 2 a 1 , na Arena Condá, em confronto direto contra uma vaga no grupo dos últimos quatro colocados.

O Verdão fez o dever de casa graças a um início avassalador de Leandro Pereira. Ambos os gols dos donos da casa foram anotados pelo camisa 90. Já Michel Bastos descontou para o Leão.

Precisando do triunfo para sair da zona de rebaixamento, os donos da casa abriram o placar logo aos três minutos de jogo, após Leandro Pereira tentar tocar para Wellington Paulista e Ernando interceptar o passe com a mão. Na cobrança, o próprio Leandro Pereira bateu, deslocando o goleiro Maílson para assegurar a vantagem.

Foto: Twitter/ Chapecoense



Confiante com o gol precoce, a Chape não se acomodou e tratou de ampliar o marcador aos sete minutos. Desta vez, Eduardo desceu pela direita e cruzou na medida para Leandro Pereira, que novamente foi decisivo ao subir mais alto que a defesa no primeiro pau e cabecear no cantinho de Maílson.

A Chapecoense voltou para o segundo tempo muito mais tranquila. Assim, os donos da casa aproveitaram para manter a posse de bola e administrar a vantagem construída na etapa inicial. Mesmo atuando de maneira menos impetuosa, o Verdão do Oeste por pouco não fez o terceiro gol aos 18 minutos, quando Elicarlos ficou com a sobra após desvio da defesa do Sport em cruzamento rasteiro de Canteros e bateu de primeira, vendo Maílson fazer a defesa com o pé direito.

Como diz o famoso ditado, quem não faz, toma. Foi exatamente isso o que aconteceu com a Chapecoense aos 22 minutos. Contando com um pouco mais de sorte no segundo tempo, o Rubro-Negro pernambucano descontou com Michel Bastos, que bateu para o gol de dentro da área, carimbou a trave, mas viu a bola bater nas costas de Jandrei no rebote e ir para o fundo das redes.

Com o resultado, a Chapecoense foi a 40 pontos e subiu para a 15ª colocação, deixando o Sport justamente no posto em que estava (17º), com 38 tentos. Além do Rubro-Negro pernambucano, América-MG, Vitória e Paraná completam a zona de rebaixamento restando somente duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Agora, a Chapecoense só depende de si para evitar a tão temida queda para a Série B, fato que seria inédito na história do clube. O time catarinense volta a entrar em ação no próximo domingo, contra o Corinthians, em Itaquera, às 19h (de Brasília). O Sport, por sua vez, encara o São Paulo, na próxima segunda-feira, às 20h.