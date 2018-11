Autor dos gols da vitória, Leandro Pereira destaca empenho da Chape na luta contra rebaixamento

A Chapecoense recebeu o Sport na noite desta quinta-feira (22), pela 36ª rodada da Série A, e conseguiu uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Com o triunfo por 2 a 1, o time catarinense conseguiu sair do Z4, e agora tem 40 pontos, na 16ª colocação. O jogo esteve carregado de emoções, mas não foram apenas o torcedores que sentiram a importância da vitória.



"É a continuação de um legado, não seria justo entregar o clube na Série B. Não está garantido mas demos um grande passo", disse o lateral Alan Ruschel.



O atacante Leandro Pereira também comentou sobre a vitória e relembrou das críticas que sofreram.



"A gente fica chateado com algumas coisas que falam mas a gente entende. Mas nosso time nunca deixou de lutar. O grupo se entregou, ficou feliz de fazer os gols e de poder comprovar a lei do “ex” mas o grupo como um todo está de parabéns", comemorou.



Outro muito criticado era o lateral Eduardo, que deu assistência em um dos gols da Chape.



"Vinha treinando para isso, está todo mundo de parabéns, ainda não está garantido mas demos um passo a mais para deixar a Chapecoense onde ela merece", destacou.



Já o técnico, Claudinei Oliveira, destacou o empenho de todos envolvidos no dia a dia da equipe e a mobilização de todos.

"Eu não fico de cara feia porque perco e nem boa porque ganho. Sou o mesmo. Ontem o clube mostrou um vídeo. Funcionários mandaram mensagem para eles hoje. A vitória é do porteiro, segurança, roupeiro. Dou entrevista, mas embaixo do iceberg tem muita coisa", enfatizou.



A Chapecoense enfrenta o Corinthians na próxima rodada, em São Paulo, no domingo (25), às 19h, e busca uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento.